Accroché à Leipzig, le Bayern voit Dortmund revenir dans la course au titre

Neutralisé à Leipzig (0-0), le Bayern a manqué de valider son septième titre d’affilée au vu de la victoire du Borussia Dortmund dans le même temps face à Düsseldorf (3-2). Les Schwarzgelben ne sont plus qu’à deux points du Rekordmeister et le titre se jouera donc lors de la dernière journée. En bas du classement et malgré sa large victoire face à Fribourg (3-0), Hanovre est relégué en D2. Même peine pour Nuremberg, sèchement battu à domicile par Gladbach (0-4). Pour Benjamin Pavard, il reste un petit espoir de maintien puisque son VfB Stuttgart a validé sa place de barragiste en s’imposant face à Wolfsburg (3-0).

12

Les matchs pour le titre

Les matchs pour la relégation

Les autres résultats de la 33e journée

Hertha Berlin Buts : Hahn (10e), Gregoritsch (50e, sp, 70e) pour le FCA // Plattenhardt (48e), Grujic (66e), Kalou (76e, 90e +2) pour le Hertha

Hoffenheim 0-1 Werder Brême But : Eggestein (39e) pour le Werder

Bayer Leverkusen 1-1 Schalke 04 Buts : Havertz (31e) pour le Bayer // Burgstaller (49e) pour les Königsblauen

Pour s’assurer le 29titre de son histoire, le Bayern devait gagner, faire match nul ou même perdre, mais à condition que le Borussia Dortmund ne l’emporte pas face au Fortuna Düsseldorf . Au terme de 90 minutes marquées par une heure de domination totale, lerepart de Saxe avec un petit point dans la musette et devra donc attendre la dernière journée pour valider son sacre. Mais les choses auraient pu prendre une tournure différente si le but de Leon Goretzka avait été validé au retour des vestiaires. Sauf que la vidéo a indiqué que l’Allemand était finalement hors-jeu au moment d’inscrire sa volée dans la surface. Qu’importe l’issue finale de cette saison, elle aura été palpitante de bout en bout.Qui dit final de folie dit match de folie. Et c’est exactement ce qu’ont vécu les hommes de Lucien Favre , pour qui la victoire était impérative afin de conserver un minuscule espoir de remporter le titre. Mais le Fortuna n’est pas là pour faire de la figuration et Lukebakio le montre très vite en ouvrant le score au bout de 20 minutes, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu. Dans la foulée, Pulisic répond à la régulière, mais sa frappe se heurte à la main ferme de Rensing. Qu’importe, le BvB monte en puissance, à l’image de ce centre dans la boîte de Guerreiro qui trouve la tête de Thomas Delaney , lequel remet pour Pulisic qui envoie le ballon au fond des filets du Fortuna. Son quatrième pion de la saison et son dernier à domicile puisque l’Américain quittera le BvB à la fin de la saison après neuf passés avec le maillot jaune et noir sur les épaules. Au retour des vestiaires, Dortmund se fait très peur puisque Fink égalise à la suite d’une grosse boulette de Marvin Hintz, mais Thomas Delaney se charge de redonner l’avantage aux siens. La suite est complètement zinzin : Lukebakio manque de revenir au score sur penalty, Götze fait le break dans le temps additionnel et c’est tant mieux, car Kownacki en plante un deuxième à la toute fin du match. Un nul aurait offert le titre au Bayern et Dortmund est allé chercher sa finale aux forceps.C’était un beau baroud d’honneur, mais cela n’aura pas servi à éviter l’inévitable. Malgré une solide victoire 3-0, Hanovre est relégué en D2 mais prend provisoirement la 17e place devant Nuremberg . En s’imposant face à Wolfsburg, Stuttgart pointe désormais à six points devant le club de Martin Kind et ne peut plus être rattrapé à la place de barragiste. Le réveil aura été trop tardif, mais Hanovre peut malgré tout encore descendre sans être lanterne rouge. Niveau lot de consolation, on a déjà vu mieux.Obligé de gagner en priant pour que Stuttgart ne l’emporte pas face à Wolfsburg, Nuremberg se montre combatif en première période, mais manque d’opportunités pour concrétiser sa domination. Hélas pour les Bavarois, au retour des vestiaires, Gladbach montre un tout autre visage et plie la rencontre en dix minutes, grâce à Drmic, un contre-son-camp de Margreiter et un bonbon de Thorgan Hazard , lequel n’avait plus marqué depuis 1323 minutes. Le FCN est KO mais Zakaria se montre sans pitié au moment d’inscrire le dernier but de la partie à dix minutes du terme. Une belle opération pour les Fohlen qui remontent provisoirement à la quatrième place en attendant le match de Francfort ce dimanche. En revanche, cette gifle signe l’arrêt de mort de Nuremberg en Bundesliga. Le Glubb descend en D2 pour la neuvième fois de son histoire, un record bien malheureux.Barragiste au début de la journée, Stuttgart le VfB Stuttgart s’est assuré une petite chance de rester dans l’élite la saison prochaine. Les partenaires de Benjamin Pavard ont été intraitables face à des Loups méconnaissables. En toute fin de première période, le Français envoie un centre mal dégagé par la défense et qui atterrit dans les pieds de Donis, lequel sert Gonzalo Castro qui frappe à l’entrée de la surface et ouvre le score avec l’aide du poteau. Au retour des vestiaires, Anastasios Donis fait le break en déviant du droit un centre de Didavi. Et à quelques minutes de la fin, Didavi montre que les passeurs savent aussi marquer puisque c’est lui qui éteint tous les espoirs de Wolfsburg, qui manque finalement de remonter à la sixième place, directement qualificative pour la Ligue Europa.