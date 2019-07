Accord trouvé entre Ratcliffe et les propriétaires de Nice

VLU

Les Américains et la Côte d'Azur, une longue histoire d'amour.Selon les informations d', un accord aurait été trouvé dans le week-end entre Jim Ratcliffe et les propriétaires de l'OGC Nice quant à la cession du club à l'homme d'affaires britannique. Le montant de la transaction est estimé à 100 millions d'euros. Le projet doit désormais être soumis mardi à l'avis du comité d'entreprise, qui n'est que consultatif et qui, de fait, ne peut directement empêcher la transaction.Jim Ratcliffe est le fondateur de la société Ineos, une société dont l'activité repose sur les produits chimiques. A travers sa société, l'homme d'affaire, dont la fortune est estimée à 24 milliards d'euros, est déjà présent dans le milieu sportif puisque son entreprise est devenue le sponsor principal d'une équipe cycliste, l'ancienne Sky. Et selon toute vraisemblance, Jim Ratcliffe n'est désormais plus qu'à un pas du football.Si l'OGC Nice écrase la concurrence comme la Sky, on n'aimerait pas être à la place des autres équipes de Ligue 1.