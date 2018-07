Accord total entre Ronaldo et la Juve ?

? "El Madrid autoriza la salida en el caso de que un club, rival no directo, pague ese valor" https://t.co/9yv9hmsGRy — AS (@diarioas) 5 juillet 2018

Le transfert du siècle se précise.Plus les jours passent, plus la Vieille Dame attire Ronaldo dans ses filets. L'ancien directeur général de la Juventus entre 1994 et 2006, Luciano Moggi, a déclaré sur Premium Sport que Cristiano Ronaldo a déjà signé son contrat avec le sextuple champion d'Italie, et passé sa visite médicale à Munich.Et ce n'est pas tout,avance ce matin un accord total entre la star portugaise et le club turinois sur un bail de 4 saisons et un salaire de 30 millions net par an. De son côté,raconte comment le quintuple Ballon d’or est tombé amoureux de la Juve depuis son ciseau-retourné en Ligue des champions acclamé par lesprésents à Turin. Selon le média espagnol, le Real a planifié la vente de CR7 pour 100 millions en janvier 2018, malgré le désir de Zidane de conserver son attaquant, et en découvrant cette information il y a quelques semaines, Ronaldo se serait senti humilié et aurait lâché : «Cinq ballons d'or, quatre Ligue des champions et 500 pions pour coûter moins cher que la moitié des joueurs de l'équipe de France, même à 33 ans, ça fait mal.