Accord entre l’OL et Tottenham pour Lo Celso

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Maintenant, les joueurs de Premier League veulent jouer en Ligue 1.L’OL et ses supporters s’apprêtent à dire adieu à Bruno Guimarães. Le milieu international brésilien (3 sélections) devrait rejoindre Newcastle dans les prochaines heures pour une coquette somme qui avoisinerait les 50 millions d’euros. Pour le remplacer, Lyon a ciblé l’ancien Parisien, Giovani Lo Celso. Selon L’Équipe , les Lyonnais et Tottenham sont tombés d’accord ce vendredi sur les modalité d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Il ne manquerait plus que le feu vert du joueur pour finaliser l’opération.Le milieu argentin est en manque de temps de jeu à Londres et pourrait se relancer dans la capitale des Gaules après avoir été dans les capitales de la Grande-Bretagne et de la France. Les Gones prendraient en charge la moitié de son salaire mensuel (500 000 euros) et ne disposeraient pas d’option d’achat pour attirer définitivement Lo Celso dans les filets du formidable outil. En plus de l’international argentin (37 sélections, 2 buts), l’OL serait tout proche de boucler l’arrivée du Brestois Romain Faivre.Lyon, cet élève qui fait ses devoirs au dernier moment.