NDS

Transfert ou choix de sélection ? Les limites sont de plus en plus floues. En fin de contrat à l'OM à l’issue de cette saison , Boubacar Kamara (22 ans) devrait occuper une grande partie des discussions à Marseille d'ici juin. Comme si cela ne suffisait pas, le choix de sa sélection pourrait bien faire couler encore plus d’encre. Selon les informations de L’Équipe , le milieu de terrain marseillais aurait donné sonà Aliou Cissé, mais en demandant encore un temps de réflexion au sélectionneur des Lions de la Téranga.International français des U17 aux U21, Kamara pourrait prendre le relais d’une génération championne d’Afrique en titre mais vieillissante, où le secteur du milieu de terrain (Idrissa Gueye et Cheikhou Kouyaté ont 32 ans, Nampalys Mendy 29) est plus proche de la fin que du début. Kamara rejoindrait alors deux de ses actuels coéquipiers à l’OM : Pape Gueye et Bamba Dieng.Il est encore temps, Didier...