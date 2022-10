Accord Barça-Atlético pour abaisser l'option d'achat d'Antoine Griezmann ?

AL

Ils en ont mis du temps, en Espagne, pour mettre fin aux balades réglementées en période Covid. Selon le quotidien ibérique As , l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone seraient parvenus à un accord total pour abaisser l'option d'achat de la discorde autour d'Antoine Griezmann. Cantonné à des entrées de 30 minutes pour éviter auxde casser leur tirelire, le champion du monde 2018 devrait ainsi être transféré automatiquement chez les Matelassiers contre 20 millions d'euros au lieu de 40, et parapher un contrat jusqu'en 2026.Une bonne nouvelle pour l'équipe de France si le deal est officialisé la semaine prochaine, mais aussi et évidemment pour « Grizou » , qui était prisonnier d'une clause ubuesque vieille d'un an et va enfin pouvoir démarrer un match de Liga sans regarder dans le rétro (bien qu'il était plutôt efficace en sortie de banc).Il fallait au moins ça, au milieu de la cascade de blessures des Bleus.