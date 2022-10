ACA-PSG : Des jeunes corses accusent des supporters parisiens de les avoir agressés

BG

Ca se Corse.Deux jeunes corses âgés d’une vingtaine d’années ont déposé plainte pour violences et dégradations ce lundi contre des supporters parisiens (ou, en tout cas, identifiés comme tels) sur la base d’indices vestimentaires. La radioa d'ailleurs confirmé qu’une enquête a été ouverte par la police et le parquet d’Ajaccio.Tout se serait passé la nuit qui a suivi la rencontre Ajaccio-PSG (0-3) lorsque les deux hommes, supporters du Gazélec, se seraient faits agresser par un groupe d’individus alors qu’ils étaient stationnés près du tribunal d’Ajaccio., raconte celui n'ayant pas réussi à prendre la fuite, et est arrivé au commissariat la pommette gonflée et la cuisse blessée, toujours selonL’un de ses amis dit avoir repéré des emblèmes appartenant à des groupes d’ultras parisiens, et a ajouté :"On va vous crever bande de Corses" » .Les seuls beaux débordements parisiens restent donc ceux d'Achraf Hakimi.