AC Milan : Un duo Leonardo-Maldini pour succéder à Gattuso ?

C’est les fêtes et pour Gattuso, ça sent le sapin.L’AC Milan n’a plus gagné depuis le 2 décembre en championnat. Accroché mercredi sur la pelouse Frosinone (0-0) , le club lombard, 6de Serie A, inquiète quant à sa capacité à redresser la barre. Résultats en berne obligent, Gennaro Gattuso pourrait être prié de s’en aller, à peine plus d’un an après son arrivée en tant qu’entraîneur.révèle aujourd’hui que la direction pense à Leonardo, l’actuel directeur sportif du club, pour lui succéder. Il serait assisté dans sa tâche par une légende du club, Paolo Maldini. Après Clarence Seedorf en 2014, Filippo Inzaghi en 2014-2015 et donc Gennaro Gattuso, la direction de l’AC Milan miserait une nouvelle fois sur la solution interne. Sauf que depuis le passage de Massimiliano Allegri (2010-2014) aucun n’entraineur n’a eu la chance de s’attarder sur le banc desComme pour rappeler que plus qu’un nom ronflant, une équipe a besoin de deux choses précieuses : de la patience et du temps.