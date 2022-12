Pendant ce temps, la guérison de Mike Maignan traîne

TP

Décidément un sale début de semaine pour nos Bleus. Éloigné des terrains depuis le mois de septembre en raison d’une blessure musculaire au mollet gauche, Mike Maignan connaît des complications concernant sa récupération. Le portier français ne serait pas entièrement rétabli de ce pépin et devrait passer de nouveaux examens dans les prochains jours, rapportent La Gazzetta dello sport et Sky Sport . Alors que l’AC Milan retrouvera la compétition le 4 janvier prochain en Serie A face à la Salernitana, l’international français ne devrait pas être opérationnel pour ce déplacement en Campanie.La date butoir pour le staff médicalest le match face à la Roma quatre jours plus tard. En cas de forfait de, le Milan pourrait finaliser le dossier Marco Sportiello qui devrait palier l’absence de l’ancien Parisien et Lillois. L’accord entre l’AC Milan et l’Atalanta est tout proche d’être trouvé, mais le gardien était normalement censé arriver l'été prochain.Sinon, ils n'ont qu'à faire comme Didier Deschamps : ne pas se poser de question et appeler Alphonse Areola.