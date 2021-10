Abus sexuels en NWSL : un geste de soutien aux victimes pendant Angleterre-Irlande du Nord

WATCH: U.S. women’s soccer players speak out amid sexual misconduct allegations. - @NBCNightlyNews https://t.co/nyBMAxD4zI — NBC News (@NBCNews) October 6, 2021

Un geste important.Le match de qualification pour la prochaine coupe du monde féminine entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord a lieu ce samedi soir. Pour l'occasion, les deux équipes se sont mises d'accord pour faire un geste de soutien aux joueuses victimes d'abus sexuels en NWSL (National Women Super League), le championnat de football féminin aux États-Unis.a affirmé la capitaine anglaise Leah Williamson au Guardian . Il y aura une rencontre demain et nous parlerons à l'Irlande du Nord, l'UEFA et les officiels. Nous verrons alors ce qui pourra être fait, mais c'est quelque chose qui est prévu et dans lequel les filles croient. »Depuis quelques jours, des témoignages réapparaissent contre l'ex-entraîneur des North Carolina Courage, l'Anglais Paul Riley , viré seulement début octobre de ce dernier, alors qu'il était encore aux. Sur la chaîne américaine NBC News, deux joueuses avaient témoigné de son comportement lors de son temps à Portland. Des faits qui remontent notamment à 2019.Le match se jouera à Wembley, et le stade devrait être bien plein puisque que la Football Association annonce déjà 30 000 billets vendus pour la rencontre des. Leur dernier match dans l'antre principal du football anglais remonte à 2019 et une réception de l'Allemagne.L'Angleterre et l'Irlande du Nord sont d'accord sur quelque chose pour la première fois depuis longtemps.