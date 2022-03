Abramovitch envisage la création d'une ligue intercontinentale entre la Russie, la Serbie, Israël et la Chine

Он построит свою Суперлигу. С блэкджеком и Дзюбой pic.twitter.com/xGT9D1Xp7h — Meta (@LigaTV) March 5, 2022

La philanthropie ne dure qu'un temps. Alors que Roman Abramovitch s'essaie difficilement à l'aide humanitaire , Euronews rapporte que l'oligarque russe envisagerait un rebond dans le football. À savoir la création d'une ligue intercontinentale de football incluant les clubs russes, serbes, biélorusses... mais aussi chinois, israéliens, kazakhs et finlandais.Si la Biélorussie, la Serbie, le Kazakhstan et la Chine sont des alliés de Moscou sur le plan international, difficile de comprendre la présence de la Finlande dans l'affaire, précisément alors que le Jokerit Helsinki vient de quitter la KHL de hockey en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vient ensuite la question de la faisabilité et de l'utilité pour certains, dont les clubs serbes (Étoile rouge et Partizan sont tous les deux engagés dans un printemps européen frémissant en 2022), de rompre leurs relations avec l'UEFA et la FIFA, ce qui engendrerait de toute manière des sanctions et des exclusions, d'autant que les équipes nationales seraient également concernées par cette ambitieuse refonte.Cette idée de ligue, farfelue et désespérée au premier abord, a précédemment été évoquée par Lukas Aubin, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport, dans nos colonnes