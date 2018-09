Aboubacar Camara : « Obtenir la carte de séjour pour pouvoir travailler »

Meilleur buteur de Régional 1 avec le SC Hazebrouck la saison passée, Aboubacar Camara est depuis la semaine dernière assigné à résidence en attente d'expulsion. Mobilisés, sa ville et son club font tout pour conserver le joueur et l'homme de 25 ans, en France depuis 2011.

Propos recueillis par Eric Carpentier



Je sors de chez l'avocat, les nouvelles ne sont pas très bonnes. On pensait que ce serait une question de jours, mais en fait c'est peut-être même une question d'heures. Je dois aller signer au commissariat à 15 heures, tous les jours il y a une possibilité que je ne puisse pas ressortir et doive monter dans l'avion.Je suis d'abord arrivé au Standard de Liège, je devais venir pour les stages de détection. À Conakry, je jouais dans la rue, ou dans les petits clubs. Des agents viennent souvent dans les pays africains pour chercher des bons joueurs, il y en a un qui est venu voir ma mère pour proposer un essai à Liège. Je suis parti, mais ça n'a pas marché et il s'est barré. Ça fait des années que je n'ai plus de nouvelles !Après, je suis venu en France pour chercher un club. Mon but était de continuer ici, de faire ce que j'aime. J'ai été pris en U19 Nationaux à Saint-Quentin, je suis resté une saison, ensuite un autre agent a entendu parler de moi, il m'a fait passer un test au LOSC. Mais ça s'est mal passé avec lui. Problème de proposition, tout ça... En fait, si quelqu'un t'a envoyé dans un club et que le club est intéressé, c'est lui qui traite directement. Mais il y en a qui ne pensent pas au joueur, qui ne pensent qu'à eux, je pense que c'est ça qui m'a freiné. Depuis, je n'ai jamais eu de nouvelles. Après, j'ai joué à Marquette, Villeneuve d'Ascq, Béthune, Wasquehal et Hazebrouck. Soit en Régional, soit en CFA, à Wasquehal. Maintenant, je n'ai plus d'agent, je gère tout seul avec ma copine, on se donne des idées.Les clubs prennent en charge le logement, et les primes de match permettent de vivre. Il n'y a pas besoin d'être déclaré, ce sont seulement des indemnités. En Europe en général, il y a plein de joueurs qui jouent dans les clubs comme ça, juste avec une licence, sans forcément de papiers. J'ai toujours eu des demandes de titres de séjour en cours à la préfecture, donc je n'ai jamais vécu dans la clandestinité, j'ai toujours vécu comme tout le monde, intégré. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais eu de problème.Ce sont les clubs qui font les démarches pour un titre de séjour, comme pour un salarié, parce que pour faire un contrat, il faut être régularisé. Mais en un an, c'est souvent trop court, il y a des délais pour transmettre les dossiers entre préfecture, du Nord au Pas-de-Calais, à l'Aisne... Et finalement, on en arrive là.Avec ma copine, on ne sait pas nous-même pourquoi on en est là, on ne nous a pas expliqué la situation. On est incapables de dire ce qui nous a amenés ici. On n'a jamais eu accès à la préfecture, sauf récemment avec Hazebrouck qui nous a aidés. Le problème, c'est que c'est difficile d'obtenir des papiers de Guinée et d'Afrique en général. Moi, je n'ai que ma mère et ma tante à Conakry.Maintenant j'ai 25 ans, je suis éducateur adjoint à Hazebrouck, en bénévole. Après l'obtention du sésame, je voudrais passer les diplômes et être embauché en tant qu'éducateur. Je suis aussi avec Laurine, ma copine, on s'est rencontrés dans la région lilloise.J'ai quasiment toujours été titulaire dans mes clubs. L'année dernière, j'ai marqué vingt buts en championnatet huit en Coupe.Il y a une mobilisation du club, de la ville, des voisins, des médias... Tous dans le sens de m'aider et j'en suis vraiment très reconnaissant. On espère que la préfecture va voir ça et que ça va ouvrir une petite issue pour arranger tout ça. Il faut d'abord renouer le contact avec la préfecture puis obtenir la carte de séjour pour pouvoir travailler, parce que je veux travailler. Mon pays, c'est la France, j'ai le cœur et la tête français, et je voudrais continuer ma vie ici au plan professionnel et aussi au plan personnel. On est deux maintenant.