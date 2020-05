Diallo va sortir un bouquin sur... ses anecdotes de formation

Abdou Diallo, en direct avec #Kurzawa hier soir sur Instagram, a évoqué le livre qu’il est en train de préparer, avec des anciens coéquipiers, sur les anecdotes de la formation. pic.twitter.com/hktfQGwViV — Classico Sports Management (@ClassicoSportsM) May 2, 2020

Vidéo

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et pas sur l'affaire Strauss-Kahn.Avec plusieurs amis et ex-coéquipiers qu'il a rencontrés à l'AS Monaco, Abdou Diallo s'est lancé dans l'écriture d'un livre. Le joueur du Paris Saint-Germain va ainsi replonger dans ses souvenirs et dévoiler ses anecdotes de formation, qu'il partage avec Dylan Bahamboula, Loussine Merzouk et Anthony De Freitas.Le livre du défenseur de 23 ans, passé par les centres de Tours, Angoulême et surtout Monaco, est en relecture, mais la date de sortie et le titre restent inconnus., éclaire un premier synopsis.C'est qui ? C'est Diallo !