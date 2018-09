Abdou Diallo se moque du public monégasque

?? Abdou Diallo, jeune espoir français du #BorussiaDortmund : "À #Monaco, on s'amusait à compter les supporters dans le stade... À Dortmund, c'est exceptionnel, tu te dis qu'il ne faut pas te rater !" ?? #Footissime, l'émission consacrée au meilleur du foot européen ?? pic.twitter.com/Jl3tJnZujP — RMC Sport (@RMCsport) 28 septembre 2018

CG

Les supporters de Monaco ont dû apprécier. Abdou Diallo va retrouver son club formateur la semaine prochaine à l'occasion du match de Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et Monaco. Le défenseur avait quitté la Principauté à l'été 2017 pour rejoindre Mayence, avant d'être transféré un an plus tard pour 28 millions d'euros au BvB . Le joueur de 22 ans réalise un bon début de saison sous sa nouvelle tunique avec une place de titulaire en charnière centrale et même un but contre l'Eintracht Francfort mi-septembre.Diallo était invité cette semaine dans une émission sur la chaîne RMC Sport. Et le natif de Tours s'est lancé dans une petite comparaison entre le Signal Iduna Park et le stade Louis-II, n'hésitant pas à tailler comme il faut les supporters monégasques. «, se souvient-il."Abdou ?""Diallo !". »C'est ça cracher dans la soupe ?