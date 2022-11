Abdou Diallo : « Après trois ans au PSG, le temps était venu de me lancer dans un nouveau challenge »

SF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Abdou Diallo et les Lions de la Teranga sont prêts pour le Mondial.Dans un entretien fleuve qui paraît ce jeudi au sein du nouveau numéro de So Foot consacré à la Coupe du monde 2022 au Qatar , l'actuel défenseur du RB Leipzig (en prêt du PSG) et de la sélection sénégalaise parle de sa double-culture, de la CAN, du football africain ou encore des chances de l'équipe d'Aliou Cissé au Mondial 2022. Mais aussi donc de ses années chez les Rouge et Bleu. Trois ans qu'Abdou Diallo n'a pas oublié. Extrait :Au sein de cet entretien, il explique notamment les raisons de son départ en Allemagne :L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le nouveau numéro de So Foot actuellement en kiosques et disponible également en ligne