Abdessamad Ezzalzouli sélectionné avec le Maroc pour le barrage contre la RDC

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un peu plus à l'Ez.Englué dans une vaste polémique après avoir refusé de rejoindre la sélection marocaine au moment de la CAN , Abde Ezzalzouli semble s’être fait pardonner auprès de Vahid Halilhodžić et a été appelé ce jeudi avec les Lions de l’Atlas pour le match de barrage de qualification à la Coupe du monde contre la République démocratique du Congo les 25 et 29 mars prochains. L’ailier du Barça, qui a joué ses derniers matchs avec l’équipe réserve connaîtra là sa première sélection., explique coach Vahid au moment d’expliquer sa liste, tout en précisant qu’il doit rencontrer le jeune de 20 ansafin de. Si le natif de Béni Mellal au Maroc, qui a fait toutes ses classes en Espagne, a su se rattraper, ce n’est pas le cas de Hakim Ziyech ni celui de Noussair Mazraoui, à qui le sélectionneur marocain avait envoyé un préselection, que les deux hommes ont refusé., conclut le Bosnien.Eux n'auront pas eu la chance d'un 1v1 avec Vahid.