Pas venu ici pour Zoubir, ok ?

L'OM commence une nouvelle aventure ce jeudi au Vélodrome, avec les barrages de la Ligue Europa Conférence. L'adversaire du soir ? Qarabağ, qualifié pour la toute première fois de son histoire pour une phase éliminatoire européenne. Avec dans sa manche un atout français : Abdellah Zoubir, passé notamment par Grenoble, Istres ou Lens, avant de partir s'imposer comme l'une des pièces maîtresses du vice-champion d'Azerbaïdjan.

« Avec Farid Boulaya, les deux étaient au-dessus techniquement. J'étais persuadé qu'ils n'allaient pas rester à ce niveau là »

« Niveau technique, c'était waouh »

Dépôt de bilan, Roumanie et kalash

« Il a beaucoup de confiance en lui. C'est un joueur imprévisible, il peut commencer à prendre le ballon et dribbler tout le monde. »

Et Zubir s'arrêta

Il y a quelques années, le jeune Abdellah Zoubir, alors joueur du RC Lens, se confiait sur le site des Sang et Or à propos de son parcours, loin d'être linéaire. Pas forcément le meilleur les fesses posées sur les bancs de l'école, c'est ballon aux pieds que le jeune homme décide de s'exprimer. Et en salle d'abord, pour être précis. Car avant de devenir joueur professionnel, c'est au futsal que le futur joueur de Qarabağ s'illustre, au point d'être sélectionné avec l'équipe de France U21. Une affaire de famille, puisque son frère, Tarek, a lui goûté à la sélection senior. Des qualités de dribbleur qu'il trimbale depuis plus de dix ans, de Grenoble à Istres en passant par l’Écosse, la Roumanie et désormais l’Azerbaïdjan., confiait il encore au site du RCL. Issu d'une famille marocaine, le natif de Lille, est finalement repéré par Grenoble, alors en pleine remontée vers le monde professionnel. C'est là qu'il s'adapte peu à peu au jeu à onze, à force d'heures supplémentaires sous les ordres d'Olivier Saragaglia. Avant que sa technique ne l'amène plus haut – et plus au sud, à Istres., resitue son compagnon de chambre en Provence, Grégory Sofikitis.Une aisance technique qui ne passe pas inaperçue."Sofikitis pour Boulaya, Boulaya pour Zoubir, Zoubir pour Sofikitis" » , raconte le n°6 de l'équipe., s’enthousiasme pour sa part Merlin Tandjigora, lui aussi membre de l'équipe provençale lors de la saison 2014-2015, et qui se souvient surtout d'un jeune homme discret :Malheureusement à l'issue de la saison, Istres termine 17de National, avant de déposer le bilan. Abdellah Zoubir prend lui la direction de la Roumanie, pour se relancer à Petrolul. Avant de retrouver l'Hexagone dès l'année suivante, sous les couleurs de Lens. Retour au bercail ou presque pour celui qui avait eu du mal à quitter sa région natale., reconnaît il alors, toujours pour les médias des Sang et Or.Une habitude partiellement conservée une fois à Istres. Sofikitis :Mais côté terrain, l'expérience dans le Pas-de-Calais tourne mal, le joueur quittant le club deux ans plus tard, en conflit avec les fans lensois. Zoubir se retrouve alors accusé de menace de mort par les, l'un des principaux groupes de supporters de Bollaert., aurait-il lancé lors d'une explication avec ces derniers à propos des mauvais résultats, à en croire leur communiqué., rejoue quatre ans plus tard Sofikitis, qui assure queIl n'empêche que quelques mois plus tard, le bonhomme est dans l'avion, direction Bakou. Sous les couleurs Qarabağ, club exilé en raison du conflit avec l'Arménie , le Français découvre les joies des soirées européennes et d'une armoire à trophée qui se remplit petit à petit. Au fil des saisons, il s'impose même comme l'un des atouts majeurs du plus grand club d’Azerbaïdjan. Exemple en août dernier, au moment d'écarter Aberdeen pour s'ouvrir la voie de la phase de poules de la toute fraîche Ligue Europa Conférence : un but et deux passes décisives et une solide victoire (1-3)., assure encore Grégory Sofikitis.Le garçon sera donc à suivre pour l'OM jeudi soir. Surtout quand on connaît la sérénité de l'intéressé, comme le raconte Merlin Tandjigora."Si vous voulez gagner, jouez tous les ballons avec moi"."Je vous ai dit quoi ? Jouez avec moi".Un bel atout au moment de défier la solide arrière-garde olympienne., poursuit Tandjigora.À quelques encablures d'un stade Parsemain qui l'a vu se révéler il y a quelques années, voilà peut-être une occasion en or pour celui qui a récemment fêté ses 30 ans de raviver quelques souvenirs. Le tout sans avoir à sortir sa kalash.