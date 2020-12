Abdallah Sima, de la 11e division française à la Ligue Europa

L'OGC Nice a quasiment dit adieu aux seizièmes de finale de Ligue Europa, et un homme, auteur de deux pions en deux matchs face aux Aiglons, y a grandement contribué : il s'appelle Abdallah Sima, a fêté ses 19 ans cette année et avant d'exploser au Slavia Prague, il évoluait la saison dernière avec la réserve de Thonon Évian, au onzième échelon national.

Patrick Trotignon : « On n’avait aucune visibilité sur sa progression. Et aujourd’hui on regrette ! »

Par Jérémie Baron

Propos d'Eric Guichard et Patrick Trotignon recueillis par JB

Aussi brillant soit-il, pas sûr qu'Abdallah Sima ait des souvenirs d'Évian Thonon Gaillard en Ligue 1. Déjà parce que durant les années de lumière de l'ETG, il tapait le ballon au Sénégal, son pays natal. Ensuite parce que lorsque la troupe d'Olivier Sorlin, Daniel Wass, Cédric Barbosa & cie a dit adieu à l'élite, en 2013, le bougre n'avait pas encore fêté ses douze printemps. Et quand à la fin de la décennie, le Dakarois a posé les pieds en Haute-Savoie à sa majorité, le décor avait quelque peu changé chez les Roses . Devenue le Thonon Évian Grand Genève FC entretemps, installée en Régional 1, l'ancienne écurie de Pascal Dupraz a été pour Sima le sas d'entrée au football européen, l'espace de six mois. Mais ce n'est même pas en sixième division qu'il a fait ses premières armes., explique Eric Guichard, alors entraîneur de l'équipe fanion et qui échange encore régulièrement avec son ancien joueurRésultat, c'est avec la réserve en Départemental 2 du district Haute-Savoie Pays de Gex (onzième échelon du football hexagonal) que l'attaquant a principalement officié lors de son séjour au pied des Alpes, tout en s'entraînant la plupart du temps avec la R1. Le président Patrick Trotignon explique les coulisses de l'arrivée du jeune joueur :, pose GuichardLa deuxième équipe thononaise a d'ailleurs obtenu la montée à la fin d'un exercice stoppé en mars par la Covid, et Sima a plié bagage avant l'été, après seulement quelques mois de ballon en France. Juste le temps de disputer deux rencontres officielles avec l'équipe première, pour une réalisation contre Échirolles , rembobine Trotignon, déplore GuichardLe petit pourcentage négocié par Thonon Évian sur un éventuel transfert, au moment où Sima a mis le cap sur le FK MAS Táborsko (deuxième division tchèque), demeure un bien maigre lot de consolation au regard de ce que réalise l'attaquant cette saison. Car dès le mois de juillet, le Sénégalais et son mètre 88 ont débarqué au Slavia Prague ; initialement pour garnir les rangs de l'équipe B des(avec qui il a planté quatre fois en six matchs de troisième division), mais rapidement, la chose a pris une autre dimension. Entré dans la rotation chez les grands au début de l'automne, Sima s'est rapidement fait une place sur l'aile droite dans le 4-2-3-1 de Jindřich Trpišovský. Et la prophétie énoncée par Eric Guichard se vérifie : le bougre vient de planter lors des quatre dernières parties de sa formation (Fortuna Liga et Ligue Europa confondues). Avec, donc, ces deux pions de la tête qui ont fait très mal au Gym et ont aidé le leader du championnat tchèque à également faire la course en tête dans son groupe de C3. Thonon Évian, pendant ce temps-là, est installé à la sixième place de sa poule de National 3.