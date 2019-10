Aaron Wainwright, footballeur exilé en ovalie

Au-delà de sa moustache discutable, on se souviendra d'Aaron Wainwright pour avoir été celui qui a fait vriller Sébastien Vahaamahina et le XV de France dans ce Mondial japonais. Pourtant, bien avant d'être un punching-ball et un chouette rugbyman, le natif de Newport se rêvait en Patrick Vieira gallois. Et sans un club de Cardiff sélectif, ce beau bébé d'1,88m et 105 kilos aurait pu faire du grabuge dans les ligues anglaises. Récit.

Une idole nommée Patrick Vieira

« Il aurait pu faire des dégâts dans un milieu de terrain »

Par Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par L’Équipe, l'AFP et Press Association

À peu de choses près, le programme d'Aaron Wainwright ce mardi aurait dû consister à débriefer le revers de Newport County sur la pelouse de Colchester United en League Two (1-3). Au lieu de ça, le Gallois se trouve au Japon et doit se remettre d’une demi-finale de Coupe du monde de rugby perdue face à l’Afrique du Sud (16-19). Malgré cela, le flanker du XV du Poireau est à 22 ans l'une des révélations du tournoi : c’est lui notamment qui a été élu homme du match face à la France et qui a profité des mains savonneuses de Guilhem Guirado pour inscrire le premier essai gallois après une course de 50 mètres aussi inélégante qu’efficace. «» , avait-il sobrement analysé après la rencontre.Mais le grand public gardera surtout en mémoire son visage déformé par le coude de Sébastien Vahaamahina, ce coup de folie qui poussera les Bleus vers la sortie . «, assurait àson entraîneur aux Dragons de Newport, Bernard Jackman.» Traduction : Wainwright n’a pas fait son footballeur. Pourtant, il y a seulement quatre ans, il se lançait à fond dans le rugby, faisant définitivement une croix sur une carrière de... footballeur.Pour l’actuel troisième-ligne, cet «» a donc commencé avec un ballon rond entre les pieds. Avec un certain talent puisqu'il a intégré l’académie de Cardiff, où il évoluait en tant que milieu défensif. Un «» avec des références françaises en tête : Patrick Vieira et Claude Makélélé. Comme un signe, il rencontre justement la légende d'Arsenal lors d’une session de détection pour les moins de 16 ans organisée par la Fédération galloise. Patrick Vieira complétait alors ses diplômes et était alors accompagné par David Ginola. «, racontait Wainwright récemment.» Les années passent, mais le grand blond au physique déjà avantageux n’arrivera pas à se faire une place en sélection, ni à s’imposer à Cardiff, où il finit par se faire éjecter pour une simple raison de niveau insuffisant.Retour donc à Newport, dans un club un cran en dessous et aux bancs de la fac. Dans sa ville d’origine, il évolue alors avec les U23 des, de manière désenchantée. «, explique Danny Elliott, entraîneur des U23 de Newport, à» En parallèle, Wainwright mène d’autres activités : les études, donc, et le rugby. «, continue Elliott.(qu’il pratique depuis l’âge de 11 ans, N.D.L.R.)» Si certains coachs estiment qu’il aurait pu avoir sa chance au plus haut niveau, Aaron claque la porte du foot à l’âge de 18 ans, pour pousser avec beaucoup plus de réussite celle du voisin rugby.Sa nouvelle vie, il l’entame d’abord avec les Whiteheads RFC avant de rejoindre en octobre 2017 les Dragons de Newport. L’été suivant, il est déjà appelé par le sélectionneur Warren Gatland lors d’une tournée en Argentine et gagne sa place dans le XV gallois. «» , assure-t-il. Une ascension facilitée par les circonstances, comme la blessure de Taulupe Faletau et du repositionnement de Josh Navidi pour hériter du numéro 6, mais aussi à des capacités physiques hors normes.Et si sa balance l’a vu passer en dix-huit mois de 85 à 104 kilos, pour répondre aux exigences du rugby pro, il n’en a pas perdu certaines caractéristiques. «» , commentait Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense galloise. «(contre la France)» , regrette presque Danny Elliott. Ce vendredi, Aaron Wainwright aura tout de même une dernière mission à Tokyo avant de rentrer au pays : affronter lespour le compte de la petite finale. Forcément moins haletant qu'une grande finale. Mais pour un type qui rêvait de jouer pour les, échouer si près du but a une certaine cohérence.