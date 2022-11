Aaron Lennon prend sa retraite

MDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous vous souvenez d'Aaron Lennon ? Eh bien, c'est fini.L'ancien joueur de Tottenham (364 rencontres pour 30 pions et 79 passes décisives ainsi qu'une League Cup soulevée avec les) prend officiellement sa retraite, comme il l'a annoncé sur ses réseaux. Il était sans contrat depuis son départ de Burnley, cet été. L'ancien international anglais (21 sélections), a considéré que « le temps était venu de raccrocher les crampons » . Selon lui, les options que se sont présentées à lui après la fin de son contrat chez lesn'ont paspour lui et saAaron Lennon reste une figure du foot anglais des quinze dernières années. Pour rappel, il avait été le plus jeune joueur à faire ses débuts en Premier League (à 16 ans et 129 jours), en 2003 avec Leeds face à son futur club, Tottenham. Ce record a depuis été battu à plusieurs reprises et appartient désormais au Gunner Ethan Nwaneri (15 ans et 181 jours, en septembre contre Brentford) . Plus tard, lors de son passage à Burnley, Lennon a connu de lourds problèmes avec une maladie liée au stress . L'Anglais aux 21 sélections a fini par remonter la pente et il tire aujourd'hui le rideau sur une carrière bien remplie.