À Troyes, le foot vit bien

Malgré la défaite face au PSG (1-2) pour son retour dans l’élite, l’équipe de Laurent Batlles a eu le mérite de jouer du début à la fin dans un stade plein comme un œuf. À Troyes, le football, le vrai, est bien de retour.

2

Pass une bonne soirée !

Du jeu et Troyes buts

Par Andrea Chazy, à Troyes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’était un soir de gloire pour Ruben David. Sapé comme un Men in Black, le nouveau speaker de l’ESTAC est déposé par son épouse au stade de l’Aube quelques heures avant le coup d'envoi qui lui souhaite « bonne chance » au passage. L’animateur, qui sévit habituellement sur Champagne FM, le sait : cette grande première, il ne doit pas la louper. Un peu pour lui, forcément, mais surtout pour les autres. Car au stade de l’Aube ce samedi, 20 000 personnes sont attendues pour le retour de Troyes en Ligue 1, après trois ans de purgatoire dont une année sans pouvoir hurler le nom de Florian Tardieu au stade. Qui plus est, l’hôte n’est pas monsieur tout le monde : Paris et ses stars sont là pour lancer leur saison 2021-2022 de Ligue 1. Alors, sur les coups de 20h, Ruben commence à chauffer l'enceinte :Pendant que le stade de l’Aube monte tout doucement en pression, dehors, la file de supporters pénétrant dans l’enceinte rétrécit au fil des minutes. Avant de montrer son billet, toujours les deux mêmes questions :, rapidement suivi de :Histoire de vérifier si vous savez lire votre écran ou que vous n’avez pas acheté un pass sanitaire fake sur Snapchat moyennant la modique somme de 200 euros. Une obligation pas vraiment du goût des ultras parisiens. Venus en nombre à Troyes, les membres du Collectif Ultras Paris et les autres annoncent rapidement la couleur : seuls une dizaine d’entre eux prennent place dans le parcage en s’espaçant volontairement et assument notamment via une banderole. Avant d'ambiancer tout le monde trois minutes après le coup d'envoi.En face, le virage des fans troyens est plein comme un œuf dès le départ, ballons bleus et blancs en mains avec un message, là aussi :. Deux salles, deux ambiances. Pendant ce temps-là, après avoir remercié la totalité des sponsors pendant une bonne dizaine de minutes, Ruben David doit faire un écart dans son programme bien huilé :. Là, c’est sûr : le foot que l’on connaît est bel et bien de retour.Le match commence enfin, et l’autre réponse de la soirée arrive : l’ESTAC de Laurent Batlles est bien au rendez-vous. Dès les premières minutes, le promu récite sa partition à la lettre et ne claque pas des dents lorsque Mauro Icardi ou Kylian Mbappé viennent presser son arrière-garde. Sorties de balles au sol, relais, la machine auboise fonctionne bien. Elle est même récompensée lorsque Oualid El Hajjam fait rugir l’arène troyenne en ouvrant le score de la tête au bout de même pas dix minutes de jeu. Avant de dérailler à deux reprises face à l'armada parisienne qui parviendra à garder cet avantage d’un but jusqu’au bout (2-1). Malgré des tentatives de Renaud Ripart, malgré la vista de Tardieu. Mais après la rencontre, Laurent Batlles souhaitait positiver en conférence de presse :En passant par les côtés et en pratiquant un jeu très vertical, Troyes a effectivement posé pas mal de problèmes à l’équipe de Mauricio Pochettino. Et confirmé qu’il allait en embêter plus d’un dans les semaines à venir. Au moment d’éteindre les lumières du stade, les invectives de certains supporters parisiens envers Arnaud Kalimuendo et Layvin Kurzawa mêlées à des aboiements d’un fan prêt à tout pour récupérer le survêt de Xavi Simons ne seront pas suffisant pour gâcher la belle soirée que l’Aube attendait depuis douze mois. Malgré la défaite, Ruben David peut rentrer chez lui l'esprit libéré : sa première est réussie, et face à Monaco le 29 août pour la prochaine rencontre à la maison, c'est une nouvelle soirée de gala qu'il aura l'occasion de savourer.