À Tokyo, les joueurs du PSG s'amusent au temple du judo avec Teddy Riner

??? Quelques images de l'initiation au judo des joueurs du PSG aux côtés des champions olympiques Teddy Riner, Tadahiro Nomura et Shohei Ono. On remarque que Kylian Mbappé a été mis au sol avec le plus grand des soins... pic.twitter.com/6lftOpttFb — RMC Sport (@RMCsport) July 21, 2022

T’es pas content ? Ippon. En marge de leur tournée au Japon , plusieurs joueurs du PSG se sont initiés au judo sur les tatamis du célèbre Kodokan Judo Institute de Tokyo ce jeudi. Membre de la section judo du club, le triple champion olympique et décuple champion du monde poids lourds Teddy Riner était d’ailleurs sur place pour l’occasion, tout comme l'ex-champion français Djamel Bouras, président du PSG Judo.Ainsi Marquinhos, Achraf Hakimi, Juan Bernat, Thilo Kherer et Mauro Icardi ont eu le privilège de visiter le centre d’entraînement, avant d'enfiler le kimono avec Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe ou Keylor Navas, pour faire face à Riner, mais aussi à Tadahiro Nomura et Shohei Ōno, légendaires judokas japonais. Mbappé a d’ailleurs mordu la poussière contre ce dernier, devant tout le groupe parisien., a commenté Riner après avoir envoyé Hakimi au tapis.La vraie question : à quand la rencontre entre Teddy Riner et Teddy Richert ?