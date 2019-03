À Tokyo, Iniesta inaugure une station de métro aux couleurs d'Olive et Tom

2

JB

Crédit : @yotsugistation (Twitter)

Ça en jette.Depuis son arrivée au Vissel Kobe cet été, Don Andrés Iniesta fait le bonheur des amoureux du ballon au Pays du Soleil-Levant. Et là-bas, on profite à fond de l'icône. Ce lundi, on inaugurait à Tokyo la nouvelle déco de la station de métro Yotsugi, qui rend désormais hommage au mythique, et l'homme du 11 juillet 2010 était invité pour l'occasion. Le lieu n'a pas été choisi au hasard – le créateur du manga, Yōichi Takahashi, est originaire de ce coin – et tout colle désormais avec l'anime, des statues (Andrés a aussi eu droit à la sienne ) et peintures murales jusqu'à la voix d'Olivier Atton pour annoncer les stations, en passant par la reprise de la musique de la série pour faire office de sonnerie de fermeture des portes. Bref, le kiffe.Et Iniesta n'a pas manqué de rappeler qu'il était un fan absolu dedepuis petit. Incroyable, mais vrai : avant d'être une légende, il est donc resté un gamin comme les autres.