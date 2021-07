L'école des chasseurs de tête

L'avertissement sans frais du choc de Benjamin Pavard face à l'Allemagne à l'Euro n'en reste pas moins un avertissement : le sujet des commotions cérébrales est très méconnu dans le football, même au sommet de l'échelle. En bas de cette dernière, un éducateur d'un club de foot alsacien a décidé de prendre les choses en main en sensibilisant jeunes et moins jeunes aux risques du football pour le cerveau, aidé dans son projet par l'ancien Strasbourgeois Felipe Saad. Rencontre avec ceux qui veulent faire bouger les choses.

Deux papas en quête de prévention

Priorité à la balle en mousse

Vers un football sans tête ?

Après les terribles images du malaise de Christian Eriksen, beaucoup ont retenu leur souffle le 15 juin dernier, lorsque Benjamin Pavard est resté au sol après un choc violent avec Robin Gosens lors de France-Allemagne. Et tout le monde a pu respirer en apprenant que le joueur du Bayern Munich était sorti de ce douloureux épisode sans dommages. L'occasion, néanmoins, de se rendre compte que personne n'est assez renseigné sur les risques qui pèsent sur le cerveau des footballeurs . Et s'il est relativement normal que le quidam n'ait pas de connaissances de pointe en neurochirurgie, il est plus surprenant qu'un thème aussi important que celui des commotions cérébrales soit quasiment un non-sujet jusqu'au sommet des fédérations.C'est là que Felipe Saad et Hasan Doyduk entrent en scène. Le nom du premier risque de rappeler des souvenirs à un paquet de supporters en France, et notamment à Strasbourg, où le défenseur brésilien a évolué de 2015 à 2017. Si celui du second est moins médiatisé, son rôle est majeur dans ce qui se passe dans le quartier de Robertsau, à Strasbourg, au sein de l'école de football du même nom dont il est le responsable. Saad, lui, y a inscrit son fils aux côtés de celui d'Hasan. Mais alors, quel rapport avec les commotions cérébrales ?, explique le Brésilien, qui a sensibilisé son pote sur cette thématique., abonde Hasan Doyduk.Le projet initié par les deux amis à la Robertsau est en effet assez simple : sensibiliser jeunes, éducateurs et parents sur le thème des commotions cérébrales, et réduire dans la mesure du possible le jeu de tête chez les plus jeunes de manière à limiter les risques.Sensibiliser les jeunes à la commotion cérébrale, quèsaco ?, explique Hasan Doyduk.Et si les deux amis sont surpris de l'intérêt et de la compréhension des enfants envers ces thématiques, ils n'oublient pas de mettre très vite du concret sur des concepts techniques., explique l'éducateur. Cette partie ludique, justement, consiste en des exercices de tête réalisés avec des balles en mousse. L'objectif n'est en effet pas de supprimer complètement le jeu de tête, mais simplement de le limiter, et de limiter les risques sur des cerveaux encore jeunes., analyse Hasan Doyduk.La volonté d'Hasan et Felipe de protéger la santé des plus jeunes se heurte pourtant à la réalité du terrain : le football d'aujourd'hui se joue bien avec la tête. Hasan Doyduk le sait déjà : son projet s'arrêtera au niveau U11., éclaire Saad.Pas de problème pour les deux papas, dont l'objectif n'est pas d'interdire la tête. Hasan Doyduk le répète d'ailleurs, ce mot ne fait pas partie de son vocabulaire :Aucune volonté de révolutionner le football du côté des terrains de la Robertsau, donc. Même si l'idée titille un peu Felipe Saad. Lorsque ce dernier parle de son projet à un ami brésilien, celui-ci lui répond simplement : et pourquoi pas un football sans tête ? Une idée qui ne laisse pas l'ancien défenseur de Strasbourg complètement indifférent :En attendant, les gamins de la Robertsau, Saad et Doyduk juniors en tête, participent peut-être sans le savoir à une prise de conscience plus que nécessaire dans le football français., conclut Felipe Saad. Parce qu'en sport comme en santé, mieux vaut tard que jamais.