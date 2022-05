Elle vit, Séville, par procuration

La finale de la Ligue Europa entre les Rangers de Glasgow et l’Eintracht Francfort approche, et à Séville, les dizaines de milliers de supporters étrangers assurent l’ambiance. En revanche, les locaux, grands habitués des finales de C3 si tant est qu'ils soient supporters du FC Séville, accueillent l’événement sans grand enthousiasme, entre l’inquiétude de voir la ville retournée, et le désintérêt pour cette affiche, qu’ils espéraient plus aguicheuse.

« Ils vont découvrir nos bières fraîches »

De nuevo los hinchas del Eintracht liándola en Sevilla. Han lanzado bengalas y vasos contra los del Rangers. pic.twitter.com/veYnIJG3pV — Leandro Iglesias (@leandrosexta) May 17, 2022

« S’ils cassent des bars, qu’ils cassent des bars pro-Betis »

Il n’est pas dix heures, ce mercredi, que la gare Santa Justa de Séville déverse un flot de supporters aux maillots blancs et bleus, rougis par les coups de soleil, qui se dispersent en petits groupes dans les rues de la ville sous les yeux soupçonneux des policiers. Il suffit de longer quelques terrasses pour constater qu’aujourd’hui, pour le petit déjeuner, les œufs brouillés accompagnés de saucisses et de haricots à la tomate ont remplacé lesau jambon et à l’huile d’olive. Le soleil se lève tranquillement, et il fait encore très bon, alors que le mercure pourrait passer les 40 degrés au cours de la journée. Déjà, quelques bières sont décapsulées.Ce scénario, Juan Carlos Castro Estevez, commissaire général de la police espagnole, l’avait prévu. Mardi, le chef de la sécurité a fait part de son inquiétude quant à la bonne tenue des supporters écossais et allemands, qui seront près de 150 000 dans la capitale andalouse pour suivre la finale de la Ligue Europa.[...], a pointé, perspicace, ledes forces de l’ordre locales.Une déclaration qui reflète d’abord l’inquiétude locale de voir la ville mise à sac par les supporters venus remplir ses bars et ses hôtels, le temps d’une nuit.Selon le, cinq supporters allemands viennent d’ailleurs d’être arrêtés par la police, après des affrontements face à des supporters adverses survenus ce mardi soir. Suffisant pour raviver le souvenir des huitièmes de finale, lorsque les ultras de l’Eintracht Francfort s’étaient mesurés à ceux de West Ham , dans les rues sévillanes lors des huitièmes de finale aller. En ce jour de finale, le dispositif de sécurité déployé comptera près de 5000 policiers et agents de la Guardia Civíl, et deux sites distants de près de cinq kilomètres ont été choisis pour accueillir les supporters des deux camps ; les fans des Rangers se rendront à l’Estadio de la Cartuja, au nord de la ville, alors que les Allemands se retrouveront au parc du Prado de San Sebastián.Mais au-delà de l’inquiétude qui plane autour du comportement des supporters, chez les locaux, c’est le désintérêt qui prime autour de cette rencontre. Antonio,de la première heure, qui a vécu tous les moments de gloire du FC Séville dans la compétition (six victoires entre 2006 et 2020), ne cache pas qu’il fait peu de cas de cette finale.Pour lui, comme pour la plupart de ses semblables, la fin de saison décevante de lade Jules Koundéreste davantage en travers de la gorge que le fait d’être absent pour cette finale à la maison. Et même pour reconnaître que le rendez-vous aurait été beau, impossible de ne pas en placer une pour le rival local :Le vrai problème est là, pour les supporters: la dernière équipe à avoir fait vibrer la ville, c’est bien le Betis, en remportant il y a quelques semaines la coupe nationale . De quoi verser dans le cynisme, lorsqu'on lui demande s’il se fait du souci pour l’état dans lequel la ville pourrait se retrouver, jeudi matin., plaisante Antonio.