À Rennes, le jeu en vaut la chandelle

Ces dernières semaines, le Stade rennais a trouvé la bonne dynamique, sans encore parvenir à convaincre totalement sur 90 minutes en s'offrant un match référence avant la réception du Dynamo Kiev en Ligue Europa, ce jeudi soir. Au sein du club breton, tout le monde répète depuis la reprise qu'il faut oublier le spectacle de la saison passée, mais celle-ci semble permettre à Bruno Genesio d'imposer une certaine continuité dans le jeu rennais, en attendant plus d'efficacité et d'automatismes entre les anciens et les nouveaux.

Vidéo

« Il faut qu'on oublie un peu ce qui s'est passé la saison dernière. On ne va pas faire des matchs en mettant des 3-0 ou 4-0, ça n'arrivera pas ou en tout cas beaucoup moins. »

Tourner la page...

« On avait besoin de matchs ensemble, d'un temps de jeu d'équipe. L'effectif a connu des modifications à des postes clés, ça demande du temps, de l'adaptation à des choses un peu nouvelles pour ceux qui viennent d'arriver. »

... sans vraiment la tourner

Par Clément Gavard

Statistiques tirées de Fbref

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il serait faux d'écrire que le temps s'est arrêté samedi dernier, à Strasbourg , vers la 60minute de jeu, il s'est plutôt accéléré pour permettre aux Rennais de réaliser un chef-d’œuvre collectif et de raviver les bons souvenirs de la saison passée. Un changement d'aile de Flavien Tait, puis un mouvement en une touche de balle sur le côté droit de la surface alsacienne. Un double une-deux supersonique, le premier impulsé par Benjamin Bourigeaud avec Arnaud Kalimuendo, le second lancé par Amine Gouiri, à la conclusion de l'action face à la cage vide, avec l'ancien attaquant lensois., souriait Bourigeaud après la rencontre. En supériorité numérique pendant une heure à la Meinau, les Rouge et Noir ont pu développer leur jeu plus facilement, avec plusieurs séquences de classe débouchant sur des situations dangereuses pour le Racing. Serait-ce le retour du Stade rennais enthousiasmant et spectaculaire de la cuvée 2022-2023 ? Ce n'est en tout cas pas un copié-collé ni un ersatz, mais une autre version, tout aussi ambitieuse dans le jeu et très ressemblante à la précédente, qui doit permettre au club breton d'assouvir ses prétentions sportives.Il n'est cependant pas simple de mettre de côté cette dernière saison historique, en matière de spectacle tout du moins, au bout de laquelle l'équipe de Bruno Genesio a accroché une 4place avec un nombre de buts record (82 en championnat, 101 toutes compétitions confondues), des raclées à gogo, mais aussi douze défaites en Ligue 1 venant rappeler les limites affichées par la joyeuse bande bretonne pour grimper sur le podium. Depuis la reprise des choses sérieuses, l'entraîneur, les joueurs et les dirigeants martèlent que cette nouvelle aventure sera différente, et qu'il est essentiel de ne pas attendre de Rennes le même feu d'artifice., lâchait par exemple Genesio après le nul à Monaco en août Même avertissement après le match laborieux à Troyes le mois dernier :Après le court succès à Larnaca en Ligue Europa , le directeur technique Florian Maurice avait lui demandé à ce qu'onC'est arrivé une fois en ce début de saison lors de la réception d'Auxerre (5-0) dans une rencontre paradoxalement loin d'être maîtrisée par les Rennais.Si Rennes a pu conserver une grande partie de ses cadres, à l'exception de Nayef Aguerd et Gaëtan Laborde, l'effectif a été plus remanié qu'attendu, avec notamment une nouvelle charnière (Arthur Theate et Joe Rodon) en l'absence de Warmed Omari (blessé) et un secteur offensif reconstruit autour de Terrier et Bourigeaud, qui doivent désormais trouver des automatismes avec Gouiri et Kalimuendo. Après deux mois de compétition, Genesio attend toujours un premier match référence avec 90 minutes consistantes, mais son équipe semble désormais être dans une bonne dynamique, comme en témoignent les meilleures prestations de Lovro Majer et Flavien Tait, orphelins de Baptiste Santamaria au milieu. Surtout, il existe une certaine continuité philosophique dans le jeu recherché par les Rouge et Noir, malgré un retour au premier plan du 4-4-2 ces derniers temps, un système permettant à ses ouailles d'utiliser la largeur pour déséquilibrer des blocs adverses plus bas, car au fait de la nouvelle réputation des Bretons., expliquait Genesio en conférence de presse à la veille de la venue du Dynamo Kiev.L'ancien coach de l'OL ne part pas d'une page blanche, et cela se ressent dans un jeu rennais certes à parfaire, mais toujours aussi énergique depuis le début de saison. Sixième au classement après neuf journées, le Stade rennais domine en revanche tous les autres clubs sur les performances athlétiques, comme l'on a pu le lire sur le site de la Ligue 1 la semaine dernière : 1sur les kilomètres parcourus (955 kilomètres en tout, 119,4 par match) ; 1au rayon des joueurs qui sprintent le plus (1280 courses à haute vitesse, 160 par match en moyenne) devant Toulouse et Lens ; 1dans le domaine des kilomètres à haute intensité (91,1 kilomètres, 11,4 par match)., ajoutait Genesio. La preuve que le Rennes en ébullition sur le terrain n’a pas vraiment disparu.Les Rouge et Noir ont seulement planté seize fois en neuf matchs de championnat, mais ils sont très haut dans les différents tableaux de statistiques plus ou moins avancées. Rennes est ainsi l'équipe qui concède le moins de tirs cadrés (23) comme en 2021-2022 (97 contre 139 contre Paris). À l’opposé du rectangle vert, elle est aussi la deuxième à tirer le plus (148), à cadrer le plus (60) derrière le PSG et à toucher le plus de ballons dans la surface adverse (311). Pour aller encore plus loin, le SRFC est également tout proche du champion de France au niveau des passes réussies vers l'avant (428, un chiffre excluant les passes provenant des 40% du terrain en défense) très loin devant des concurrents comme Lille et Lyon., répondait récemment le néo-international Adrien Truffert au sujet du jeu rennais qui serait moins emballant. Rennes reste une équipe plutôt construite pour faire la différence collectivement et par les passes plutôt que par les dribbles, ce qui peut expliquer les difficultés des jeunes Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana à trouver leur place au-delà des blessures récurrentes. Le marathon à venir jusqu'au Mondial (10 matchs en 38 jours) et les réceptions de Nantes et Lyon en Ligue 1 dans les dix prochains jours doivent confirmer l'embellie et donner de nouvelles indications sur ce que sera le vrai visage du Stade rennais cette saison.