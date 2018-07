À quoi ressemblera France 2018 dans vingt ans ?

La deuxième étoile est décrochée et, comme leurs aînés de 1998, on risque d'entendre longtemps parler de ces 23 Bleus, génération 2018. Mais que seront-ils devenus dans vingt ans ?

Ils seront consultants

Ils sont devenus entraîneurs

On les a perdus de vue

Ils accomplissent leur rêves

64. le célèbre Winchester FC de Dembélé avec 40 millions en 3e division pic.twitter.com/8W99iOT8y5 — ??́??? ?? (@esquimauve) 17 juillet 2018

Ils se sont reconvertis dans le show-biz

Ils ont un peu craqué

Ils ont carrément vrillé

Par Kevin Charnay

Même si les 23 de 2018 sont régulièrement sollicités par les médias pour livrer leurs analyses, seuls quelques-uns sont devenus des consultants permanents., toujours aussi mesuré et aguerri au langage télévisuel, commente les matchs de l’équipe de France sur TF1 aux côtés d’un Grégoire Margotton devenu un dinosaure de la profession., quant à lui, fait mine de s’éclater devant les multiplex de Ligue 2 diffusés par MediaPro . Mais le champion du monde passé de l’autre côté qui est devenu le plus clivant, c’est. Illustre successeur de Christophe Dugarry , il enfile les télévisions et les radios plus vite que les buts, et dézingue tous les joueurs sans vergogne. «» , lâche-t-il deux jours avant le début de la Coupe du monde. Encore un qui a oublié ce qu’il a pris dans la tronche quand il était joueur.C’était écrit. À la fin de sa carrière,est resté tranquillement au sein du staff de l’Olympique de Marseille. Après avoir été entraîneur des gardiens, puis entraîneur adjoint, le voici enfin numéro un sur le banc de l’OM. Son but : arriver au bout de l’OM Champion Project qui dure depuis plus de vingt ans maintenant. À l’approche de la Coupe du monde 2038, le groupe France peut compter sur deux anciens champions du monde.est sélectionneur, et applique encore la méthode Deschamps avec minutie, tandis queest préparateur physique. L’échauffement, ça n’a aucun secret pour lui, en atteste son livre qui s’est vendu comme un best-seller :On ne leur enlèvera jamais, les 23 Bleus de 2018 sont champions du monde pour l’éternité. Pourtant, personne ne se souvient quefaisait partie de l’aventure. Un vrai coup dur, vu l’importance qu’il avait en équipe de France avant le début de la compétition. En ce qui concerne, le garant de l’équilibre français pendant la finale contre la Croatie a terminé sa carrière de manière tranquille, sans faire de vagues, aux États-Unis où il est resté vivre. Et si tout le monde se souvient des attachantset, impossible d’avoir des nouvelles des deux hommes, partis élever des chèvres dans le Périgord dans l’anonymat le plus total. Presque trop humbles, les deux bonhommes.Après quinze ans d’une carrière mouvementée,a complètement abandonné le football. Il est désormais maire de Winchester , dans le Wessex, et favorise l’immigration massive des Sud-Américains dans sa ville. Il est devenu gourou d’une secte, oui. Mais celui qui a les larmes aux yeux, c’est. À 47 ans, il met enfin les pieds en Uruguay pour la première fois. C’est bon d’être enfin chez soi, hein On l’avait bien compris, cette génération 2018 est faite pour briller de mille feux. En 2038,etsont les plus gros vendeurs de disque en France en relançant la mode des boys bands. Leur plus gros tube : «» . Pendant ce temps-là,est devenu présentateur de, et sillonne la France avec sons’est quant à lui mis au théâtre, comme Frank Lebœuf, mais avec un peu plus de classe puisqu'il joue tous les soirs les grands classiques de Molière à la Cigale., quant à lui, s'est illustré comme le successeur de Kimbo Slice, et est devenu la star des combats de rue sur Internet.Champion de France et champion du monde à 19 ans, et le mec passe sagement la traversée des Champs-Élysée entre Noël Le Graët et le chef de presse des Bleus sans faire de bruit. Trop serein. Lorsqu’il gagne la Ligue des champions trois ans plus tard,a tout gagné et peu enfin relâcher la pression. Sauf que ça pète vraiment. Il arrête sa carrière, sombre dans la drogue et devient pote avec Macaulay Culkin. Pour, qui a «» dès 2018, le sas de décompression a déjà eu lieu il y a bien longtemps. Il continue de jouer au foot jusqu’à 38 ans dans des championnats exotiques entre deux fiestas, et le voilà qui débarque en 2038 pour jouer du tambour lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde. Ronnie style.» Ce sont les mots d’ Emmanuel Petit à propos de 1998, prononcé dans un documentaire d’Arte en 2016. Plus de vingt ans plus tard,s'interroge de la même façon à propos de 2018. Oui, cette génération-là aussi a son complotiste. Et elle a également son homme de combat. Après Lilian Thuram qui devient le pourfendeur numéro un du racisme en France, c’est àde s’engager. Mais le combat de Coco est un peu moins crédible, puisqu'il prend la tête d’un groupe d’indépendantistes lyonnais. Ils sont huit.