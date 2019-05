À quoi ressemblaient les jeux de foot sur la première Game Boy ?

Il y a 30 ans, la toute première Game Boy débarquait dans les cours d’école et allait marquer toute une génération de gamers. Au milieu des Tetris, Zelda, Mario et Pokémon, il y avait, déjà, une place pour les jeux de foot. Alors ça donnait quoi, à l’époque ? C’est parti pour un petit saut vintage.

World Cup, cartouche dorée

Du classique sur International Football, des galères sur Super Kick-Off

FIFA contre ISS

Par Jérémie Baron

Tous propos recueillis par JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» 1989 au Japon et en Amérique, 1990 en Europe : lorsque la Game Boy (ou le, pour les dictateurs du purisme) fait son apparition dans la vie desdu monde entier, en plus de régner sur le marché pour un bon bout de temps, elle va offrir de nouvelles possibilités en ce qui concerne les simulations foot sur console portable. Et «» , du blog Another Retro World , peut en témoigner.On parle d'une époque et d'un support sur lequel tout était en noir et blanc, les musiques rendaient fous, les seuls choix disponibles étaient souvent des équipes nationales, les noms des joueurs semblaient sortir d’une dimension parallèle , les commentaires n'étaient pas encore d'actualité et la vision 3D n'était encore qu'un lointain concept. De toutes les cartouches ballon ayant été introduites dans la GB Classic, une se démarque incontestablement : le GOAT de la catégorie se nomme «» dans sa version hors Japon . Un bébé de Technōs Japan, tout sauf réaliste, avec 13 sélections à disposition (dont l'URSS lors de sa sortie, nous sommes en 1991), dans lequel on ne contrôle qu'un seul joueur et où il n'existe pas de hors-jeu ni de fautes, mais qu'importe : on se marre. «, sourit Yashide, enfant des années 1980-1990Une sorte de noble ancêtre du génial(avec des super tirs en tous genres et des terrains hostiles), déclinaison de la franchise des «» et qui a également eu une belle vie sur la légendaire NES. «» , se souvient lui le Youtuber « Six-k » , amateur de jeux rétros. Aujourd'hui encore, l'évocation de cette pépite provoque des papillons dans le ventre chez les plus nostalgiques.En matière de simulation plus classique, certains ont découvert les jeux de foot avec «» , traduit «» en Europe et développé par Tose spécialement pour le mythique rectangle de poche. «, lâche Yashide.» Au menu, peu de vitesse, seulement huit pays (avec notamment l' Angleterre représentée par le drapeau du Royaume-Uni, parce qu'après tout pourquoi se compliquer la vie ?), là aussi la possibilité de se faire une Coupe du monde, le choix entre un équilibré 2-2-2 et un sophistiqué 2-3-1, et même des séances de tirs au but . Dans le même genre,(aucun lien avec Santiago Muñez) est sorti du four en 1993 pour offrir ses tacles au son de robot, ses cinématiques à retardement et ses fautes déclenchant une mélodie pokémonienne La Game Boy «» n'a également pas été épargnée par le culte, ou plutôt sa suite(ainsi quequi s'en est inspiré). C'est surtout sur les ordinateurs Atari et Amiga que le jeu 100% 2D et vu du dessus a connu son heure de gloire, et cette fameuse balle qui ne colle pas au pied n'a pas laissé une marque indélébile sur la console grise de Nintendo malgré beaucoup d'options possibles. «, dit Yashide.» Tiertex, le développeur derrière, a d'ailleurs également produit(pour U.S. Gold) et(pour EA Sports) sur GB.On y arrive : quid des deux monstres sacrés du genre, alors ? C'est simple : la Game Boy première génération a connu l'arrivée deavec FIFA International Soccer (en 1994 sur GB et qui sera suivi des FIFA 97 et 98) pour lancer la saga, et un peu plus tard d'(glorieux ancêtre de) avec un premier opus du même nom (en 1998, le suivantarrivant directement sur Game Boy Color en 2000). Le travail sur les joueurs est notable, mais aujourd'hui, ces versions sur la console portable font quand même sacrément mal aux yeux., rembobine Six-k» Le vidéaste est dur : s'il est compliqué de réellement dire laquelle des deux franchises a le plus affirmé sa patte sur cette plateforme, le jeu se montre quand même plus fluide sur le produit de Konami, et les mouvements intempestifs de caméras sur les FIFA jouent en défaveur d'EA. De toute façon, un opus qui ne se lance pas avec un bon «» peut difficilement être réussi.