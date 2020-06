À quinze ans et sept mois, Luka Romero devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga

RL

Une entrée fracassante.Quinze ans et 219 jours. Voilà l'âge exact de Luka Romero qui est devenu, ce mercredi soir, le plus jeune joueur de l'histoire à fouler une pelouse de Liga. L’entraîneur de Majorque Vicente Moreno a d'abord fait la sensation en l'intégrant début juin avec le groupe pro à l'entraînement, et il a récidivé lors du déplacement au Real Madrid (2-0) en décidant de le faire rentrer à la 84minute à la place d'Iddrisu Baba. Romero pulvérise ainsi le précédent record détenu depuis plus de 80 ans par Francisco Bao Rodriguez « Sansón » , qui avait fait ses premiers pas en Liga avec le Celta Vigo le 31 décembre 1939, à quinze ans et 255 jours., a promis l'entraîneur-assistant de Majorque, Dani Pendín, à AS il y a quelques jours.» Un meneur de jeu à la précocité effrayante, une triple nationalité mexicaine-espagnole-argentine, une longue crinière brune et un remarquable pied gauche ; la ressemblance avec laest suffisante pour lui valoir le surnom plutôt flatteur de « Messi mexicain » .