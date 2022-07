À quel point jouer au foot en pleine canicule est-il dangereux ?

37, 38, 39, 40 et même 41... Non, ce ne sont pas les pointures de talons disponibles dans la collection estivale chez Sarenza, ni le décompte des points pour un maintien en Ligue 1, mais bien les températures affichées par le thermomètre un peu partout en France en ce début de semaine. Et pour les joueurs exposés à ce cagnard, les risques d’accident sont décuplés.

« L'hyperthermie ? Ça peut aller jusqu’au coma et aux convulsions. On peut même en mourir. »

I will survive

« L’organisme fonctionne comme ça : d’abord s'occuper de ne pas mourir, puis ensuite de la performance. »

Ça repart comme sous Quarante

Par Clément Barbier

Seul un pantalon dans une machine à laver en plein cycle supporterait ce genre de températures. Ce mardi, le mercure est destiné à grimper jusqu’à la décourageante barre des 40 degrés dans la capitale et dans l’Est de la France. Sous cette chaleur étourdissante, sortir trois minutes sous les rayons du soleil plus assommants les uns que les autres pour aller chercher sa baguette de pain est déjà assez insoutenable, mais l’effort reste minime comparé à ceux des joueurs de football, qui brûlent comme merguez dans barbecue à l’heure de procéder aux réglages pour la prochaine saison., alerte à ce propos le docteur Renaud Guiu, médecin du sport à Paris. De nature, l’organisme thermorégule en transpirant et en faisant évaporer l’eau de la transpiration. Mais la chaleur ajoute un challenge à l’organisme dans sa quête de thermorégulation., affirme le docteur Guiu. Extrêmement rassurant !En réalité, ce n'est pas forcément aussi inquiétant que ça : il suffit de s'y préparer. Grégory Dupont, consultant performance auprès du RC Strasbourg, a dans son trousseau les clés pour garder ce genre de situations sous contrôle., détaille l’ancien membre du staff de Didier Deschamps et Zinédine Zidane.Pour sa part et bien malgré lui, le footballeur qui doit répéter ses gammes sous la canicule va voir ses performances se dégrader de manière naturelle. Mais pour la bonne cause, puisqu'il s’agit de raisons vitales. On lui pardonnerait presque la diminution du nombre de courses que la canicule engendre systématiquement., explique le Dr Guiu.Mike Horn ne pourra que plussoyer : physiquement, il est inévitable que l’organisme soit préparé à jouer sous des températures insupportables., détaille Grégory Dupont. Les fortes chaleurs contraignent également les sportifs à un régime alimentaire pour limiter les dégâts., prévient Renaud Guiu. Et puisque la technique, c’est fantastique, plusieurs objets spécifiques permettent d’optimiser la régulation de la température corporelle., explique le médecin du sport. Dommage que la bonne vieille casquette à la Oliver Kahn n'y trouve pas sa place.