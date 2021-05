À propos de l'évolution de l'outil des commentaires

GF

Salut à tous,Depuis ce matin l'outil des commentaires a connu une mise à jour (qui n'est pour l'instant déployée que sur les news).Cet outil a pour but de vous laisser interagir avec les articles du site de la même manière qu'avant - donc sans trop changer toutes vos habitudes - mais avec un outil plus simple à maintenir techniquement, esthétiquement moins chargé, et permettant facilement de le faire évoluer.Car dans le futur, nous souhaitons améliorer l'outil au gré de vos bonnes idées et remarques constructives.C'est aussi une première pierre à l’édifice du nouveau site sur lequel nous travaillons.Si vous rencontrez des bugs ou avez des questions, vous pouvez en parler ici. Il en reste, des bugs , car c'est un chantier très complexe. L'idée est de les corriger au plus vite. Aujourd'hui, par exemple. On vous écoute !Évidemment, si vous trouvez ça nul, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose.