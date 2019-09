À peine sorti de prison, Kokorin s'engage avec le Zénith

AD

T'as le look, Koko.Selon, Aleksandr Kokorin est de retour aux affaires au moins jusqu’à la fin de la saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Incarcéré pour dix-huit mois en octobre 2018 et libéré ce mardi , l’attaquant russe était libre de tout contrat depuis juin dernier et la fin de son expérience avec l'équipe actuellement entraînée par Sergueï Semak.Libéré pour bonne conduite après sa condamnation pour des faits de « hooliganisme » et « coups et blessures » , Kokorin avait attaqué violemment le chauffeur d’une animatrice télé et deux haut-fonctionnaires du ministère du Commerce. SonPavel Mamaev, lui aussi incarcéré, est toujours sous contrat avec le club russe du Krasnodar jusqu'à la fin de la saison.Retour aux affaires pour Aleksandr le Grand.