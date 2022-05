Galtier, retour à la réalité

Tout n'est pas encore perdu pour l'OGC Nice, mais les Aiglons ont affiché le même visage moribond en finale de Coupe de France ce samedi qu'en championnat une bonne partie de la saison. L'échec de Christophe Galtier, arrivé en entraîneur-star l'été dernier après son titre de champion avec le LOSC et renvoyé à ses doutes avec un jeu restrictif qui n'a convaincu personne sur la Côte d'Azur, où il pourrait ne pas faire de vieux os.

Les rois de l'ennui

Galtier, un an et puis c'est fini ?

Par Clément Gavard

Dans son bureau à l'Étrat, Christophe Galtier fait la moue. Ce soir d'octobre 2016, à une époque où Saint-Étienne ne flirte pas avec la relégation et joue la Coupe d'Europe, le technicien sudiste, suspendu, décide de ne pas se rendre en tribunes et de prendre un peu de recul pour suivre la victoire poussive des Verts contre Qabala (1-0) , racontait-il à So Foot en décembre 2020."Les gars, j'ai la sensation qu'on s'est un peu emmerdés, non ?""Oui coach, on s'est emmerdés."Ce samedi soir, dans la cuvette d'un Stade de France acquis à la cause des Canaris, Galtier était cette fois sur son banc pour assister au match raté de son OGC Nice , passé à côté de l'événement et de l'occasion de regoûter aux joies d'un titre pour la première fois depuis 1997. La défaite d'une équipe, mais aussi d'un coach, intronisé comme la star du mercato l'été dernier, en plein milieu du huitième de finale de l'Euro entre la France et la Suisse, et dont le jeu restrictif devient plus difficile à accepter quand les résultats ne suivent pas.Nice a joué sa finale de Coupe de France comme un match de championnat, c'est-à-dire sans trop de paillettes ni de folie dans un jeu terriblement stéréotypé. Ce n'est pas un accident de parcours, mais le visage affiché par le Gym depuis de longs mois et la confirmation d'un échec, celui de Christophe Galtier, à trouver la bonne formule pour rendre son équipe séduisante et compétitive. Sur la Côte d'Azur, le champion de France 2021 a voulu faire la même tambouille qu'au LOSC sans disposer des mêmes ingrédients, notamment sur les ailes, où Justin Kluivert et Calvin Stengs n'auront pas répondu aux attentes lors de cette première saison. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas un hasard si la rencontre la plus aboutie des Niçois en ce premier semestre 2022 moribond fut celle où le fils de Patrick avait marché sur l'eau et sur l'OM en quarts de finale de Coupe de France (un succès 4-1 et un doublé pour le Néerlandais).Au début du printemps, Galtier avait promis de ranger sa prudence au placard en ne se privant plus d'aligner quatre joueurs offensifs, mais les habitudes et le maintien d'un double pivot dans l'entrejeu n'ont pas facilité la création., confessait Galtier la semaine dernière à Eurosport.Restent les tristes chiffres en championnat d'une équipe dont le style n'aura marqué personne cette saison : 44 buts marqués (12attaque), soit 32 de moins que Rennes ; 402 tirs tentés (13) ; 125 tirs cadrés (17, devant Angers, Troyes et Metz). Des statistiques faiblardes quand on connaît le réservoir offensif des Aiglons.Tout n'est cependant pas encore perdu pour Nice, dont le calendrier abordable (Saint-Étienne, Lille et Reims) pourrait lui permettre de se consoler en décrochant une place européenne, le podium étant même encore une option en cas de sans-faute. Ne pas finir dans le top 5 serait une immense déception pour le club appartenant à l'ambitieux INEOS, surtout que le Gym était dauphin à la mi-saison., a rappelé Galtier à la veille de la réception des Verts. Celui qui a signé un contrat de trois ans l'été dernier n'est pourtant plus certain de continuer l'aventure sur la Côte d'Azur. Selon les informations deet de, les relations entre le technicien de 55 ans et Julien Fournier, le directeur du football, seraient très fraîches, alors que Jim Ratcliffe apprécie beaucoup « Galette » . Le quotidien azuréen précise que l'entraîneur français exigerait quelques garanties de la part du groupe britannique pour donner les moyens à Nice d'assumer ses ambitions la saison prochaine. Il ne serait même pas contre des retrouvailles avec Luis Campos, avec lequel il a fait des miracles à Lille., nous avait-il expliqué à son époque nordiste.Cela tombe bien, à l'heure de retrouver sa bonne vieille ASSE mal en point, Galtier et son équipe de Nice n'en ont plus aucune.