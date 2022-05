Monaco, Rennes et Strasbourg font la bonne opération, Nice et Marseille font grise mine

Avec cinq équipes encore à la lutte dans la course à l'Europe, la Ligue 1 a encore validé son surnom de championnat du siècle ce samedi soir. Intraitable, Monaco enchaîne un neuvième succès de rang et profite de la victoire de Rennes face à Marseille pour s'emparer de la deuxième place. Après sa défaite en Coupe de France, Nice cale face à Lille, pourtant en vacances pendant que Strasbourg entretient son rêve d'Europe pour la saison prochaine.

Grippée en milieu de semaine face à Nantes, la machine rennaise s'est remise en route ce samedi face à Marseille, avec un Martin Terrier à la baguette pour piloter tout ça. Sur un premier débordement côté gauche, l'ancien Lyonnais trouve Benjamin Bourigeaud à l'entrée de la surface qui expédie le cuir dans le petit filet de Steve Mandandaet valide son double-double cette saison (dix pions et treize passes décisives). Sur une action similaire, Terrier délivre ensuite une offrande à Lovro Majer qui trompe à son tour le portier de l'OM. Sonnés, les Olympiens laissent ensuite d'énormes boulevards dans la profondeur, mais les Rennais n'en profitent pas ou finissent par buter sur Mandanda, auteur encore d'une belle partie au Roazhon Park.Au retour des vestiaires, l'OM tente tant bien que mal de réagir, mais ne parvient que trop rarement à s'approcher des buts d'Alfred Gomis. En face, Rennes ne ralentit absolument pas et continue de mettre la pression sur les hommes de Sampaoli. À l'issue d'un sublime mouvement offensif, Majer tombe à nouveau sur Mandanda qui maintient les siens dans cette partie. Un moindre mal pour des Phocéens archidominés. Avec ce succès, les Bretons peuvent encore rêver de faire à nouveau résonner la musique de la Ligue des champions la saison prochaine pendant que l'OM perd une place et se retrouve troisième ce samedi soir.À l'image de Stéphanie de Monaco, les joueurs de l'ASM ont fini cette partie. Irrésistibles depuis deux mois, les joueurs du Rocher se font pourtant surprendre en début de partie. Sur une frappe écrasée d'Hugo Magnetti, Jean-Kévin Duverne, opportuniste, se retrouve complètement seul et trompe Nübel. Dans la foulée, Brest pique à nouveau par l'intermédiaire de Youcef Belaïli. En contre, l'Algérien enrhume Ruben Aguilar avant d'asseoir Axel Disasi, qui endosse le temps d'une action le rôle de Jérôme Boateng face à Lionel Messi, et de conclure. Devant tant d'aisance balle au pied, le Fennec donne parfois l'impression d'avoir des mains à la place des pieds, malheureusement pour lui, il n'a pas de pieds à la place des mains et offre malgré lui un penalty à l'ASM avant la mi-temps. Wissam Ben Yedder ne tremble pas et relance les siensL'ASM profite de ce cadeau pour continuer à appuyer sur l'accélérateur lors du deuxième acte. Le capitaine monégasque se balade dans la défense bretonne pour s'offrir un doublé. Avant de voir triple en reprenant parfaitement une remise d'Aurélien Tchouaméni pour planter son 24pion de la saison. L'ancien de Séville pense même réussir la passe de quatre, mais Marco Bizot repousse. À l'affût, Kevin Volland valide le neuvième succès consécutif des Rouge et Blanc, qui en profitent pour chiper la deuxième place à Marseille et signer ce qui ressemble de plus en plus à un incroyable braquage en cette fin de saison.Julien Stéphan et Strasbourg poursuivent leur incroyable saison face à Clermont ce samedi soir. Globalement dominateurs, les Alsaciens patientent quasiment une demi-heure avant de voir leurs efforts récompensés. Depuis son couloir gauche, Maxime Le Marchand dépose une galette sur le crâne d'Adrien Thomasson qui envoie un coup de casque surpuissant sous la barre d'Ouparine Djoco. Le Racing tente ensuite de faire le break, mais se heurte à la défense des Auvergnats.Le deuxième acte réserve un scénario plus fermé au public de la Meinau, encore en feu ce samedi soir et qui pourrait goûter à l'Europe la saison prochaine. Le RSCA maîtrise les visiteurs pour s'offrir une nouvelle victoire pleine de sérénité et continue à s'accrocher à cette cinquième place qui pourrait l'envoyer en barrages de Ligue Europa Conférence à la reprise. Les Clermontois profitent eux des autres résultats de la soirée pour valider définitivement leur ticket pour une nouvelle saison parmi l'élite.Deuxième coup de massue sur la tête des Niçois en une semaine après la finale de Coupe de France perdue face à Nantes . Les hommes de Christophe Galtier sont pourtant les premiers à se mettre en évidence dans cette partie face à Lille. Sur un mauvais dégagement des Nordistes, Mario Lemina récupère aux trente mètres avant de servir Hicham Boudaoui dont le centre est parfaitement repris de volée par Kluivert au point de penalty. Un avantage que les Aiglons tiennent jusqu'à la fin de ce premier acte.Après la pause, les Lillois reviennent transfigurés et vont retourner l'Allianz Riviera. Jonathan David, auteur d'un début de saison discret, plante deux pions pour atteindre la barre des quinze pions cette année. Sur un centre de Timothy Weah, le Canadien remet les siens à hauteur des Niçoisavant de permettre au LOSC de prendre l'avantage. Après avoir trouvé le poteau, le buteur nordiste reprend une passe de Zeki Çelik. En fin de match, Weah vient mettre fin aux derniers espoirs des hommes de Galtier qui signent la mauvaise opération de ce samedi soir et sortent des places européennes.