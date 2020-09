À Milan, quand Ibra va, tout va

Zlatan Ibrahimović a beaucoup fait patienter l’AC Milan cet été avant de finalement prolonger son contrat pour un an et 7 millions d’euros annuels net. Les dirigeants milanais se sont sans doute montrés très inspirés de céder aux caprices de la star suédoise qui aura 39 ans le 3 octobre prochain. Car à Milan, encore plus qu’ailleurs, quand Ibra va, tout va...

Le Benjamin Button suédois

« Nous devons gagner quelque chose »

C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe. Si l’expression se révèle très souvent justifiée dans la vie de tous les jours, elle est bien souvent mise à mal en football. L’AC Milan est d’ailleurs bien placé pour en parler. Que ce soit sur le terrain avec Kaká et Shevchenko ou sur le banc avec Seedorf, Inzaghi et Gattuso, les anciennes gloires milanaises se sont toutes cassé les dents lors de leur second passage en Lombardie. Oui, mais voilà, Zlatan Ibrahimović est différent. Pourtant, à son retour en janvier dernier, peu imaginaient le Suédois sortir l’autrefois Grand Milan de sa torpeur. Il faut dire que malgré quelquesde ses exploits en MLS, on pensait déjà le Z en pré-retraite. C’était bien mal connaître l’animal. Car si Ibra n’a certes pas – encore – réussi à ramener le Milan en Ligue des champions, il a totalement transfiguré le club lombard.À bientôt 39 ans, Ibrahimović est la pierre angulaire du renouveau milanais et du jeu de Massimo Pioli de manière générale. Ce dernier, qui doit pour beaucoup son maintien sur le banc au Suédois, a d’ailleurs dû passer de longues nuits cet été en attendant sa prolongation., confiait ainsi le coach des. Ce qui sonnait alors tout autant comme une évidence que comme une prière à ses dirigeants de signer un gros chèque à Zlatan et Mino Raiola, alors en pleine campagne marketing sur Instagram.Une fois lelombard convaincu, Paolo Maldini pouvait savourer et balayer les doutes :L’AC Milan n’en est pas encore là évidemment, mais Zlatan fait indéniablement encore la différence. Après 11 buts en 20 matchs la saison dernière, le Suédois a repris sur des bases élevées. Un but en qualification de Ligue Europa face aux modestes Irlandais de Shamrock Rovers puis un doublé à San Siro – ce qui ne lui était plus arrivé depuis mars 2012 ! – face à Bologne pour ouvrir la saison milanaise en Serie A. Alors le Z, increvable ?Les anciens canonniers de Serie A sont en tout cas unanimes ou presque. Pour Christian Vieri, Zlatan marquera au moins 20 buts cette saison.Ce que Nicola Amoruso explique par les caractéristiques physiques du Z :Et ce n’est pas Andrei Shevchenko qui les contredira :Avec respectivement 142, 113 et 127 buts en Serie A, les troissavent plus ou moins de quoi ils parlent.Quant au principal intéressé, comme à son habitude, il ne se contente pas des accessits :, assénait-il ainsi le 31 août dernier après avoir paraphé son nouveau contrat.Avec Zlatan, Milan se prend à nouveau à rêver, dix ans après son dernier Scudetto. Et si le Z avait fini par rendre son âme au