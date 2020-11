À Milan, Leão a enfin pris son envol

Zlatan n'est pas le seul Rossonero dans une forme étincelante. À sa gauche, Rafael Leão réalise un début de saison épatant pour son deuxième exercice en Lombardie, alors qu'il retrouve le LOSC ce jeudi en Ligue Europa.

La barrière Rebić, le tremplin Zlatan

4/4 - Burak Yılmaz ?? a marqué lors de chacun de ses 4 derniers matchs de Ligue 1 (4 buts), devenant le 1er joueur de Lille à réaliser cette performance depuis Rafael Leao en décembre 2018-janvier 2019 (4). Puissance.#OGCNLOSC pic.twitter.com/krb8f5BiYC — OptaJean (@OptaJean) October 25, 2020

Par Jérémie Baron

. En août 2018, Luis Campos était heureux d'avoir attiré le jeune Rafael Leão – 19 printemps à l'époque – dans les filets du LOSC, et avait du mal à le cacher. Deux ans plus tard, le talent lisboète n'a pas encore le palmarès gargantuesque du crack de Bondy – même si la trentaine de briques rapportée au LOSC à l'intersaison 2019 sont une belle première ligne – et l'on ne sait pas si celui qui devrait quitter Luchin sous peu assume toujours cette comparaison. Il n'empêche qu'au moment de recroiser la route de Lille quinze mois après sa traversée des Alpes, la pépite apparaît comme l'un des hommes forts de l'AC Milan leader de Serie A après six journées.Après un démarrage en douceur à San Siro, l'ancien du Sporting a haussé le ton après le– signant notamment quatre pions entre juin et juillet – et annoncé la couleur que prendrait sa deuxième saison italienne. Car depuis le démarrage de ce nouvel exercice, qu'il a démarré par un test positif à la Covid et un retour en forme progressif, celui qui a fêté ses 21 ans cet été semble au sommet de son art. Alors qu'Ante Rebić lui barrait la route dans le couloir gauche jusqu'ici, il a profité de la blessure au coude du Croate pour s'imposer dans le onze. Installé ailier gauche par Stefano Pioli depuis septembre (du moins en championnat) quand il alternait entre l'axe et les côtés la saison passée et que Christophe Galtier en avait fait son avant-centre un an plus tôt, le Portugais peut faire admirer ses coups de rein et ses numéros de funambule. Mais aussi enchaîner les victimes, en même temps qu'il soigne ses stats et prouve de plus en plus qu'il n'est pas condamné à l'irrégularité.Après son doublé contre Spezia (3-0) lors de sa première titularisation en 2020-2021, il a offert trois offrandes en deux matchs, contre l'Inter (victoire 2-1) puis la Roma (3-3). Leão semble plus que jamais décidé et habilité à faire briller ses partenaires, et deux de sesont profité à son aîné Zlatan Ibrahimović, avec à chaque fois le Suédois trouvé dans les seize mètres et n'ayant plus qu'à conclure en première intention. Revenu l'hiver dernier à Milanello, le Z semble avoir pris l'ex-Dogue sous son aile, pour le plus grand bonheur deset du principal intéressé."Je vais t'aider, avec moi tu vas gagner, demande-moi ce que tu veux." [...], racontait le jeunot en février dans les colonnes de L'Équipe . Au vu de leur entente aujourd'hui sur le pré, l'alchimie est réelle. Et avec un Theo Hernández toujours aussi indiscutable derrière , le flanc gauche milanais a fière allure.C'est donc un attaquant plein de confiance, également buteur face au Sparta Prague il y a une semaine (3-0), que va retrouver Lille, pour la troisième journée de sa campagne de Ligue Europa. En douze mois passés dans la capitale des Flandres, Leão aura eu le temps de confirmer une partie des espoirs placés en lui, signant un exercice costaud (ponctué de huit pions et deux passes dé avec une grosse période au cœur de l'hiver) alors qu'il n'avait pas encore la vingtaine, au sein d'un LOSC séduisant et dauphin du PSG., a-t-il raconté toujours pourL'enjeu ne sera pas seulement les trois points ce soir : Jonathan David pourra également profiter de son voyage en Lombardie pour demander deux-trois conseils à son prédécesseur.