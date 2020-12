Réapprendre à rêver

À Old Trafford ce mercredi soir, Paris va devoir montrer un tout autre visage que celui affiché lors de ses dernières sorties. Non seulement pour ses supporters, mais aussi et avant tout pour lui-même : face à Manchester United, le club de la capitale a le devoir de proposer un contenu différent de celui montré face à Leipzig tout en assurant un résultat.

Se remettre la tête à l'endroit

Rêver et faire rêver de nouveau

Par Andrea Chazy

Quoi de mieux que le théâtre des rêves, pour retrouver cette sensation de plaisir ? Celle-là même qui est censée habiter le projet du Paris Saint-Germain depuis bientôt dix ans, qui s’en va et qui revient au gré des saisons ? Depuis la reprise, inutile de préciser que les fans du PSG ne l’ont plus ressentie après avoir vibré comme rarement durant l’été. Imaginez un peu : ils ne peuvent plus se rendre au Parc des Princes, ont été obligés de prendre un abonnement supplémentaire à Téléfoot, remplissent des autorisations de sortie pour s’offrir un bol d’air par jour... et, comble de la passion, ils doivent subir les indigestions de leur équipe favorite deux fois par semaine en moyenne. Car depuis quelques semaines, un peu plus d’un mois même, le PSG est dans le dur. Il l’était déjà quand il a reçu Manchester United le 20 octobre dernier, et son état ne s’est guère amélioré.Il avait beau afficher publiquement son déni de la réalité, Thomas Tuchel a enfin accepté de se rendre à l’évidence après la nouvelle copie toute raturée rendue par son équipe face au Bordeaux au Parc le week-end dernier., soufflait-il, au micro de Téléfoot.Selon, cette discussion a bel et bien eu lieu. Mieux vaut tard que jamais diront les plus optimistes, alors que la dernière sortie du PSG en C1 face à Leipzig à domicile aurait dû à elle seule justifier cette remobilisation générale.Sur le site officiel du club, Leandro Paredes avouait de lui-même à demi-mot que Paris n’avait pas pu faire autrement face aux hommes de Nagelsmann et que son équipe. Sauf qu'à Manchester United et notamment face à Edinson Cavani, auteur d’un doublé et d’une passe décisive ce dimanche à Southampton en l’espace d’une mi-temps, jouer petits bras comme face aux Allemands ne passera pas. Dans l’idéal, Paris devrait s’imposer par deux buts d’écart à Manchester pour s’assurer une dernière journée tranquille face à Başakşehir à la maison où il n’aurait alors besoin que d’un point pour se qualifier. Mais rien qu’une victoire ou un nul, tout en espérant un résultat négatif des Allemands en Turquie dans le même temps, ferait largement les affaires de Parisiens pas vraiment habitués à calculer dès le mois de décembre ces dernières années.Pour renverser le Manchester de Solskjær, Tuchel pourra compter sur les retours de Marquinhos, Marco Verratti, Keylor Navas ou même Presnel Kimpembe (suspendu face à Leipzig). Il en aura bien besoin car en face, MU se pointe avec l’ambition de valider définitivement sa qualif’ pour les huitièmes. Avec Anthony Martial, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Paul Pogba ou encore Bruno Fernandes dans sa manche. Regarder dans le rétro n’a jamais aidé grand monde, mais oui, Paris serait bien inspiré de se rappeler de cette soirée de février 2019 où il avait sorti une masterclass en laissant desimpassibles.Une soirée qui avait marqué les esprits, où Presnel Kimpembe avait débloquer son compteur chez les pros, où l’animation défensive et cette défense à trois de Tuchel avaient même inspiré Roberto De Zerbi, le coach de Sassuolo, qui avait confié avoir pris en exemple cette performance pour la faire travailler à ses joueurs. Cette fois, personne ne demande au PSG d'inspirer le monde. Mais simplement d'autoriser ses fidèles suiveurs à rêver la nuit d'après.