À Manchester, une fresque à l'honneur de Marcus Rashford

Marcus Rashford honoured with stunning mural for his incredible charity work https://t.co/6CBQkDmkJu — MailOnline Sport (@MailSport) November 4, 2020

La tête de Rashford bientôt sur les billets de banque ?Si on n’en est pas encore là, le buste de l’attaquant de Manchester United est en tout cas désormais affiché en grand dans les rues de la ville. Akse, un artiste local, a voulu rendre hommage à l’Anglais de 23 ans, investi depuis des mois auprès des enfants les plus démunis, afin que ces derniers puissent bénéficier de repas scolaires gratuits.Après David Bowie ou Samuel L. Jackson, le street artist, habitué à transformer les rues du Royaume-Uni avec ses fresques représentants des personnages cultes, a cette fois mis son talent à l’honneur de Marcus Rashford. Sur un grand mur de briques, on découvre ainsi le joueur des Red Devils visage souriant et la posture fière.Thomas Tuchel aux Restos du Coeur ? Ça pourrait enfin payer.