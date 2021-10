Y a du soleil et Onana

Recruté cet été pour 9 millions d’euros à Hambourg, Amadou Onana est l’une des rares satisfactions d’un début de saison lillois en dents de scie. Le capitaine des Espoirs belge est un homme pressé : à 20 ans, le bonhomme parle déjà cinq langues et arrive au LOSC pour devenir le grand joueur qu’il a toujours rêvé d’être. Portrait.

LOSC FC Séville Ligue des champions Diffusion sur

« Dans l'esprit, sur ce que je vois, il est dedans. »

Amadouer le Nord

« Lille, c'était une nouvelle marche »

« Avec son mètre 95 et sa mentalité, Amadou donnait le sentiment au premier abord d’être un père de famille qui avait déjà joué plusieurs centaines de matchs en pros. »

Le futur roi belge ?

Par Andrea Chazy, à Lille

Propos de TS et DT recueillis par AC, ceux d'Onana par L'Équipe et RMC.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Amadou Onana a la tête remplie de rêves. Des rêves dont la frontière avec ses ambitions est poreuse tant le jeune Belge de 20 ans, né à Dakar au Sénégal, gravit les marches du succès à vitesse grand V. Le 14 septembre dernier, au cœur d’un stade Pierre-Mauroy dans l’attente d’un miracle face à un Wolfsbourg réduit à dix, Onana aurait pu se muer en héros. Au bout du temps additionnel du premier match de C1 de sa vie, le numéro 24 lillois crochète à la limite de la surface de réparation Josuha Guilavogui, qui prie alors pour ne pas avoir commis l’irréparable. Les Loups peuvent pousser un hurlement de soulagement : cela ne s’est joué qu’à quelques centimètres. Tant pis pour la gloire, Onana devra encore attendre. Cela ne le dérange pas :, expliquait le milieu de terrain nordiste en conférence de presse d’après-match.Face au FC Séville ce mercredi soir d’octobre, Onana pourrait avoir une carte à jouer une nouvelle fois en sortie de banc. De toute façon, à Lille, Amadou est déjà une évidence.Lorsqu’il avait présenté Amadou Onana à la presse en plein mois d’août, Olivier Létang n’avait pas menti : sa recrue est bienque le président du LOSC avait annoncé. Profitant des soucis physiques de Renato Sanches et de la forme fluctuante d’un onze de départ pas au niveau de la saison passée, Amadou Onana a même débuté comme titulaire à domicile face à Reims et l’OM. Bilan ? Deux succès. Alors forcément maintenant, Onana en veut plus., expliquait à son sujet Jocelyn Gourvennec pourCette progression fulgurante pour un joueur qui n’a fait qu’une saison chez les pros, à Hambourg en deuxième division allemande, n’étonne pourtant pas Thierry Siquet. Son ex-sélectionneur chez les U17 belges revoit aujourd’hui des qualités qu’Amadou a toujours eues en lui :Amadou Onana est habité par cette envie de réussir. Il le dit, et le clame à chacune de ses sorties : il veut devenir à terme, racontait celui qui a quitté les bords de l'Elbe pour le Nord pour la modique somme de 9 millions d'euros cet été.Hors des terrains, cette ouverture d’esprit et cette soif d’apprentissage lui permettent aujourd’hui de maîtriser cinq langues différentes : le français, le néerlandais, l’allemand, l’anglais et le wolof. Cette dernière, courante au Sénégal, son ex-entraîneur à Hambourg Daniel Thioune la parle aussi. Ce fut d’ailleurs sa manière de nouer le contact pour la première fois avec son poulain, à l’été 2020, alors que tous deux arrivaient à la même période chez le géant endormi allemand., se souvent Daniel."Comment vas-tu"Comme à Lille, celui qui arrive alors des U19 d’Hoffenheim séduit immédiatement son monde dès la présaison. La débâcle au premier tour de Pokal face à Dresde, alors en troisième division, voit Onana entrer en jeu à trente minutes du terme et inscrire son premier but en pro. Voilà le point de départ de sa première véritable saison chez les grands qu’il bouclera avec 25 matchs de championnat sur 34 possibles au compteur, dont la majeure partie comme titulaire., reprend Daniel Thioune.Si le public lillois se prend petit à petit au jeu avec Onana, son voisin belge n’est pas loin de déjà lui emboîter le pas. S’il a beau être le capitaine des Espoirs belges depuis juin, Onana est encore méconnu au Plat Ppays. Siquet :"Vous savez qu’il y a un joueur belge qui joue à Hoffenheim ?"Si la petite mobilité du joueur, passé jusqu'à ses 17 ans par Anderlecht, le White Star Bruxelles et Zulte-Waregem n’excuse pas certains dysfonctionnements au sein des détections de la Fédé belge, il faut quand même avouer qu’Amadou Onana a tout fait pour mettre toutes les chances de son côté., détaille le joueur pourForcément, celui qui est un meneur dans l’âme ne compte pas indéfiniment débuter sur le banc. Sans pour autant brûler les étapes, Daniel Thioune lui voit un avenir radieux :Cela tombe bien puisque Amadou Onanade La Pioche, comme il le glissait récemment à RMC. À lui désormais de jouer. Dès ce mercredi face à Séville ?