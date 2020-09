À la rencontre du Stéphane Guy d'Alençon

Philippe Troussier et les zicos d’Alençon

« Il ne faut pas se mentir, ce n'était pas un très grand joueur de foot. Il a choisi la bonne carrière, car footballeur pro, il n'aurait jamais réussi. »

« Il se déplaçait avec sa mobylette pour suivre des rencontres ou faire des interviews, que ce soit lors de la course à pieds Alençon-Médavy ou du gala de boxe annuel de la ville. »

Alain Lambert et les moulins à légumes

« Nous nous connaissions bien sur le plan personnel et familial, donc je lui ai proposé de rejoindre ma liste sans que ça représente pour lui un engagement politique au sens partisan du terme. »

« En 2001, il a créé un club de supporters avant de recueillir 201 signatures. J’ai été élu avec 60% des voix, ce qui est le meilleur de mes scores aux municipales. »

Paul Le Guen et les municipales 2020

« Stéphane exerçait sur les joueurs une sorte de fascination parce qu’ils savaient déjà qu’il côtoyait les plus grands joueurs de foot. Il m’emmenait dans les vestiaires, il était presque en transe avec les joueurs et ça m’impressionnait beaucoup. »

« C’est un vrai paysan au sens du socle et du terroir, il a une vraie identité et il la revendique. »

« J’ai tout fait pour qu’il se présente aux élections municipales, je l’ai présenté à un certain nombre de gens de toutes sensibilités politiques, mais il ne voit pas comment il peut concilier sa vie professionnelle et des engagements politiques. »

Par Maxime Renaudet

Tous propos recueillis par MR.





Le 18 avril 1998, à 200 kilomètres du Stade de France, la ville d’Alençon clôture avant tout le monde son Mondial 1998 après cinq jours de compétition enneigés au cours desquels 32 équipes locales se sont affrontées. Vers 15h, les moins de 13 ans du Brésil et de la France pénètrent sur la pelouse du stade Jacques-Fould pour la finale. Dans les gradins, Rai, Paul Le Guen, Joël Bats et Raymond Kopa observent la rencontre avec attention. Pas autant que Stéphane Guy, qui espère que les Bleus vont venir à bout de la. Non pas par chauvinisme, mais parce que les tricolores sont représentés par les jeunes de l’US Alençon. Après le coup de sifflet final et la victoire face aux minots de la Ferté-Macé, c’est le soulagement. L’événement a été une telle réussite que l’entraîneur de l’USA l’invite à s’investir dans le club.Son mandat de conseiller municipal et ses obligations professionnelles à Paris le font hésiter, avant d'accepter ce défi osé par amour de sa ville.Pour comprendre ce dévouement sans faille, il faut remonter le fil de son adolescence normande, époque à laquelle le ballon rond tient déjà une place centrale dans sa vie. En 1984, à quatorze ans, il arrête le judo pour prendre une licence au Sporting Club de Damigny, club d'une petite commune de l’agglomération alençonnaise. Plus corpulent que la moyenne, loin d’être le plus technique, mais dur au mal, il parvient quand même à se faire une place dans l’équipe une dirigée par Patrick Berthereau :Boute-en-train du vestiaire, il ne quittera plus l’équipe et participera à la belle saison des minimes de Damigny, champions de Promotion d’honneur et défaits seulement en quarts de finale de la Coupe de Basse-Normandie par le Stade Malherbe de Caen.Les belles performances de l’équipe attirent même l’œil des recruteurs du coin puisque son ami et coéquipier Christophe Ferron file au centre de formation du Stade lavallois en 1986... Tout l’inverse de la mascotte des Rouge et Blanc., concède Cyrille François, qui a évolué avec lui quand il était surclassé.De toute façon, le pivot dégingandé sait déjà qu'il veut faire une licence d'histoire pour devenir journaliste sportif. Déterminé, il n'attend pas d'avoir quitté Alençon pour mettre le pied à l'étrier. Après avoir aiguisé sa plume dans le journal de son lycée, il devient correspondant pour la revue de gauche. Son tout premier article, un portrait du coureur de rallye Henri Cotentin, grand-père du rappeur alençonnais Orelsan, témoigne déjà de son intérêt pour toutes les disciplines sportives. Curieux et touche-à-tout, l'adolescent de 16 ans va également taper à la porte d’Alençon FM, radio associative lancée et animée par des zicos de la ville, dont Dominique Artois fait partie.En 1987, pour un article sur les joueurs issus de l'Orne, il se rend à Paris pour rencontrer deux d’entre eux. Fabrice Poullain, champion de France la saison précédente avec le PSG, et Philippe Troussier, qui vient d’arriver au Red Star après trois saisons remarquées sur le banc de l’USA. Si le coach audonien est le premier à le confondre avec Guy Stéphan lors du coup de fil préalable à leur rencontre, il se souvient parfaitement de cette première rencontre :À première vue anodine, cette rencontre sera capitale dans sa carrière journalistique puisqu'en 1998, Canal + l'envoie à Vichy pour un reportage sur l'Afrique du Sud, adversaire de l'équipe de France en ouverture du Mondial. Sur place, il retrouve Troussier, alors sélectionneur des, qui ne lui refuse rien, et lui permet de faire un reportage inédit. Grâce à Alençon, une nouvelle fois.Quelques semaines après un Mondial qui lui a permis de faire son trou à Canal, Stéphane Guy prend officiellement les rênes de l'USA. Sans école de football, très peu d’équipes de jeunes et un embryon de pôle d’éducateurs, l’association digère encore mal son retour dans les méandres du football local. Heureusement, Lair et Guy font venir des éducateurs de qualité pour poursuivre le bon travail de formation entamé. La preuve, Arnold Mvuemba, 13 ans, vient de rejoindre le centre de formation du Stade rennais, et un autre jeune du club, Jérôme Hiaumet, a remporté le championnat d’Europe des moins de 19 ans un an plus tôt. Malgré ça, le club reste encore un problème pour la municipalité. Ça tombe bien, le jeune journaliste est également élu au conseil municipal de la ville d’Alençon depuis 1995 et la victoire d’Alain Lambert, dont les souvenirs sont intacts., rembobine l’ancien maire de la cité des Ducs.Titulaire d’un master en sciences politiques et fan inconditionnel du général de Gaulle, le jeune journaliste s’intéresse à toute la vie publique. Pour autant, le sport occupe bon nombre de ses missions, dont celle que le maire UDF de la ville lui confie à l’été 2000., se remémore Lambert. Accompagné de François Omam-Biyik, Stéphane Guy part au Mali avant d'accueillir en Normandie Makan Camara, Ba Youssouf et Jacques Dembélé. Les jeunes Maliens de l’EF Koutiala se lient rapidement d’amitié avec le président, intègrent le groupe de l’équipe première et participent à ses bons résultats, à commencer par la remontée au plus haut niveau régional en 2002. C’est à cette date qu'il laisse peu à peu les clés du minibus à Christian Lair, tout en restant dans un rôle de vice-président.Très pris par ses obligations professionnelles, il s’éloigne également de la vie publique, même s'il fait l'aller-retour tous les lundis soir entre Paris et la Normandie, accompagné d'Alain Lambert, dont la voiture sénatoriale l'attend à la sortie du conseil municipal vers 22h30. À l'approche des élections de 2001, il décide de ne pas être sur la liste de son mentor, mais quitte la politique locale de manière engageante.Ce cadeau va presque être empoisonné car le troisième et dernier mandat d’Alain Lambert est marqué d’entrée par la fermeture de l’usine Moulinex, berceau historique de la marque depuis 1937 et l’invention du moulin à légumes. Racheté par Brandt, le numéro 1 français du petit électroménager délocalise une partie des activités de l’usine dans la Sarthe et au Mexique. Un coup dur pour la préfecture de l'Orne, qui va peiner à s'en relever, au point de se transformer en une ville désindustrialisée.S'il quitte la vie publique par manque de temps, il reste encore quelques années aux côtés de Christian Lair à la tête de l'USA., se souvient Cyrille François, capitaine de l'équipe première de l'époque. Moins présent dans les couloirs du stade Jacques Fould, il demeure néanmoins proche du noyau A et n'hésite jamais à faire un tour dans les vestiaires., rejoue Alain Lambert.En 2005, après quatre ans comme rédacteur en chef de l'émission équestre, il devient un vice-président comblé quand l'USA est championne de Division d'honneur, synonyme de montée en CFA 2. Et encore plus la saison suivante lorsque le club se hisse en 32de finale de Coupe de France, avant d'être éliminé par l'US Roye, pensionnaire de CFA.Ce sera le dernier coup d'éclat de son US Alençon. Car en 2007, alors que Canal + acquiert les droits de la Premier League, il devient le commentateur numéro un du football anglais. Un an plus tard, à l'été 2008, il donne sa démission à Christian Lair et quitte officiellement le club vert et blanc. Une nouvelle fois par manque de temps, même si la presse locale de l'époque croit savoir que c'est le retour sur le banc de Christophe Ferron , démis de ses fonctions deux ans plus tôt par son ancien ami d'enfance, qui explique son départ. Qu'importe, car depuis cette date, Stéphane Guy ne s'est pas éloigné totalement du club. Quand il n'est pas dans les travées du stade Jacques-Fould, il n'hésite jamais à faire une référence à Alençon en direct sur Canal +., tente d'expliquer Philippe Troussier, qui est resté proche de Stéphane Guy.Il n'y a pas qu'à l'antenne qu'il continue de montrer son amour pour sa ville. Le 15 juin 2018, à la veille de l'entrée en lice de l’équipe de France lors du Mondial russe, il organise une soirée événement au parc-expo d'Alençon. Sur scène, devant près de 2800 personnes, il invite Lilian Thuram, Roger Lemerre, Habib Beye, Gilles Grimandi, Arnold Mvuemba et Julien Cazarre. Il réalise même un duplex avec Guy Stéphan, qui révèle en avant-première le onze qu'alignera Didier Deschamps le lendemain contre l'Australie. Comme en 1998, l'événement est un succès, et prouve à nouveau son attachement indéfectible à sa ville. Suffisant pour qu'en mars 2019, un an avant les élections municipales, et alors qu'aucun candidat de centre-droit n'a annoncé conduire une liste,affirme qu'il pourrait faire son retour dans la politique locale., avoue Alain Lambert.Pourtant, nombreux pensent qu'il fera un jour ou l'autre son retour dans la vie publique alençonnaise. Comme maire ?, rétorque-t-il. En attendant, il revient dans la Cité des Ducs à chaque fois que son emploi du temps le lui permet. Et avec le même plaisir qu'il y a vingt ans, quand les jeunes de l'US Alençon remportaient « sa » Coupe du monde 1998.