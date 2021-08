À la recherche des premiers maillots floqués Messi

Sésame ouvre-toi. Avant, pendant et après la présentation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, les supporters se sont rués vers les boutiques officielles à la recherche du maillot de l’Argentin. Une affluence bien gérée par le staff, quitte à revoir les horaires, vérifier les cartes d’identité, et apprendre le bengali sur le pouce.

Rue fermée et carte d'identité

Club Med et aprem à la tour Eiffel

« Le pire, ça va être samedi »

Par Emile Gillet, à Paris

Entre le Parc des Princes et le Stade Jean-Bouin, les routes sont barrées, mais les véhicules s’entassent. Il faut deux mains pour compter les camions de CRS, tandis que d’autres, siglés de la mairie de Paris, permettent à des employés d’installer des panneaux publicitaires. Mais c’est une autre camionnette qui attire les regards juste avant onze heures., s’exclame un des premiers dans la file. Raté. Le livreur affrète en réalité un carton plein de ballons PSG. Les maillots, eux, attendent déjà à l’intérieur, bien au chaud. Le temps de floquer quelques centaines d’exemplaires et de les mettre en rayon, la boutique préfère ouvrir à quinze heures, quatre heures plus tard que d’habitude. L’occasion de préparer l’armée de vendeurs arrivés en renfort pour l’occasion et sous contrat pour la semaine. Mais aussi d’éviter la foule présente pour la présentation de l’Argentin.témoigne Nicolas, vendeur éphémère.Le jour-J, une jauge est prévue par le PSG. À l’entrée, le vigile fait entrer les gens compteur à la main. Combien peuvent entrer en même temps ?(Rires.). En retrait, cinq hommes en combinaison de jardinier profitent de leur pause pour chasser de la liquette. Un sourire se forme sous leur masque :Si ces employés des espaces verts font partie des premiers de la file,, lance fièrement Gérard en montrant la carte attestant de son handicap., continue-t-il. Son bonheur laisse vite place à l’impatience :, coupe son collègue, hilare et les mains dans les poches.À sept bornes de là, la boutique des Champs-Élysées est submergée. Ouverte depuis 9h30, elle est déjà en rupture de stock de maillots Messi. Rue Claude-Farrière, à l’entrée F du Stade Jean-Bouin, l’organisation était tout autre. La veille déjà, le responsable du staff avait déjà tout planifié :. Le mardi pourtant, quelques malins avaient tenté de gruger en floquant le nom de la Pulga sur un maillot vierge. En vain., coupe catégoriquement le responsable.Dix-huit heures, la queue s’étend toujours sur une cinquantaine de mètres à soixante minutes (et quelques autres de bonheur en plus) de la fermeture. La chaleur oblige certains à opter pour la technique Club Med : pendant que le groupe part se dégourdir les jambes, un membre est mandaté pour garder la place dans la file, sous la focale des caméras du monde entier. La file aussi a des allures d’auberge Erasmus. Anglais, Espagnols, Néerlandais et même... Bangladais. Magh (prononcez Mâche), habite Paris depuis 2018. Après un après-midi passé à la tour Eiffel à attendre qu’elle s’illumine pour annoncer Messi :. Il traîne sa casquette, son T-shirt rouge et son bermuda sur le parvis du stade Jean Bouin.Après plusieurs tours dans la boutique, son choix va à contresens de la tendance actuelle. Il opte pour le maillot domicile de l’année dernière, floqué de son prénom. Rebuté par le prix (115€ la version Regular, moins cher que la seule version Match disponible sur le site à 158€), mais pas que :À quelques minutes de la fermeture, le tumulte se calme. Membre du staff, Éphraïm dépeint une journée où. S’il est impossible de réaliser un bilan chiffré pour l’instant, le record de ventes est atteint avec quasi-certitude :Sous contrat avec le PSG jusqu’à dimanche, Nicolas et Ephraïm ne sont pas soulagés pour autant. Pour eux, la journée la plus redoutable n’est pas encore arrivée :, avance le premier., confirme le second.(Rires.). Peut-être y retrouveront-ils le papa de Naël, qui n’avait pu venir à la boutique que mardi. Il a eu beau faire défiler les maillots un à un, le maillot floqué Messi n’apparut jamais. Par dépit, il s’est rabattu pour son fils sur un ensemble Keylor Navas visiblement trop grand. Lot de consolation pour la famille : en posant devant les affiches de Marquinhos et Neymar devant la boutique, ils ont vécu un moment d’histoire. Désormais, c’est un grand affichagequi trône, au moins jusqu'à samedi.