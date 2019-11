À la limite du Marseille de pauvreté

Après une semaine noire, l'Olympique de Marseille doit relever la tête et vite, avec la réception du LOSC, sous peine de se faire décrocher au classement et de voir son coach perdre beaucoup de son capital crédibilité.

Tête moderne

« Tu ne peux pas aller à la pharmacie pour acheter de la mentalité »

Par Mathieu Rollinger

100 jours. Voilà la durée communément allouée à un état de grâce, cette période où confiance, espoirs et promesses permettent à un élu de poser les bases de son mandat sans vraiment rencontrer d’opposition. Ce samedi, André Villas-Boas entame sa 124soirée à la tête de l’Olympique de Marseille. Et sans que ses heures soient déjà comptées, le Portugais sait pertinemment qu’il est désormais attendu au tournant. «» , commentait-il à son arrivée. Effectivement, c’est bien la fraîcheur qui devrait le mieux caractériser l’accueil du Vélodrome cet après-midi, après la débâcle parisienne (4-0) et l’élimination sans panache en Coupe de la Ligue à Monaco (2-1) Pire : avec une seule victoire (contre Strasbourg) lors des sept derniers matchs, l’entraîneur olympien admet aujourd’hui que «» . Un contexte qui pousse leà mettre (momentanément ?) ses principes de jeu de côté pour adopter une attitude pragmatique, plus conforme à ce qui se fait en état d’urgence. «, assurait-il vendredi en conférence de presse.Si Villas-Boas s’est appliqué à faire du Classique un match hors catégorie, le déplacement à Monaco devait logiquement être le genre de rencontres où l’OM devait se racheter, montrer qu’il pouvait être compétitif face à «» . Ce que sont par excellence Lille, adversaire de ce samedi, et Lyon, attendu dimanche prochain. Dimitri Payet synthétise justement ce sentiment d’être au pied du mur : «» AVB se refusait pourtant à parler de «» . Tout au plus, à cause de «» . Mais la confiance n’est pas la seule quête d’André Villas-Boas dans cette période de trouble : il y d’abord des habitudes et un dispositif à trouver sur le terrain., assume le Portugais.» Lors des deux derniers matchs, les Marseillais ont procédé à chaque fois à des réajustements tactiques à la mi-temps. Le 4-3-3 aligné au Parc des Princes avec Bouna Sarr en arrière droit s’est transformé en 4-4-2 plus classique avec le remplacement de Maxime Lopez pour Jordan Amavi. Au Louis-II, le néant de la première période a obligé AVB à abandonner son 3-4-1-2 — système que Jardim utilise également en ce moment — pour revenir à la case départ et un 4-3-3 classique. Des balbutiements tactiques qui sont malheureusement dictés par la fâcheuse habitude phocéenne de bâcler ses entames de match, obligeant l’OM à «(sic) » à cause «» .Face à Lille, Villas-Boas ne s’interdit pas de reconduire un de ces trois systèmes, pas même une défense à trois. Surtout que le LOSC s’avance lui avec une nouvelle certitude tactique qui devrait servir d’exemple aux Olympiens. «» , listait AVB, mettant en parallèle tout ce qu’il manquait à son équipe. Car au-delà des considérations tactiques, les manques criants de l’OM sont plutôt de l’ordre de l’état d’esprit. La charnière Kamara-Ćaleta-Car un peu tendre quand l’adversité augmente, un milieu submergé, un Dimitri Payet rapidement démissionnaire... En l’absence du chien fou Dario Benedetto (suspendu mercredi à Monaco), Steve Mandanda ne pouvait que souffler de dépit face à ce manque de caractère.Pourtant, André Villas-Boas refuse d’accabler son groupe. «, avançait-il.» D’après le technicien, «[lui]» , tout en souhaitant vivement le retour d’Álvaro pour muscler sa défense et voir Dimitri Payet reprendre du rythme. C'est désormais clair : face à un Lille schizophrène — meilleure équipe à domicile, mais 19à l’extérieur —, l’OM passe un vrai test de personnalité.