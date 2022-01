« À l'époque, tu concluais un transfert avec une bière »

Suiveurs réguliers du Racing Club de Lens, Grégory Lallemand et David Derieux ont décidé de se dépatouiller avec un siècle de transferts dans l’Artois. En ressortent une vingtaine d’épisodes plus ou moins barjots regroupés dans un livre, de la machine à laver de Marc-Vivien Foé à la folie des réseaux sociaux pour faire venir Wooh en passant par la simple binouze qui suffisait à convaincre un gamin à l’aube de la Première Guerre mondiale. Parce que chaque transfert a ses secrets, et que Tonton Gervais en avait pas mal dans sa valise...

« En général, sur les transferts, on n’apprend pas les choses immédiatement, mais après coup. »

« Quand John Utaka débarque, je suis en vacances à l’autre bout du monde. Les réseaux sociaux n’existent pas, et je crois que c’est un Japonais. »

Propos recueillis par Florent Caffery

À lire : RC Lens Secrets de transferts, édité chez Amazon, 2021.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

J’avais des souvenirs du Racing des années 1980 et 1990, des images comme tout le monde. Mais durant le premier confinement, j’ai davantage creusé l’histoire du club. J’ai été surpris de voir à quel point les transferts avaient eu, dès le départ, une vraie importance. Je croyais que c’était venu plus tard, en fait. Mais dès 1909-1910, soit à peine quatre ans après la création du club, il n’existe plus s’il ne recrute pas. À l’époque, Lens était l’équivalent de Grenay ou Billy-Montigny, et le club ne jouait pas dans la même cour qu’Arras ou Béthune. C’était vraiment un club de village, pas du tout un phare dans le bassin minier.David s’est rendu compte qu’il y avait peu d’ouvrages sur ce club qui a 115 ans, et qu’il y avait une autre manière de se pencher sur le Racing. Si Raymond Couvreur, le premier recruteur, ne se bat pas pour avoir des joueurs juste avant 1910, le club périclite, et on n’en parle pas un siècle après.Avant la Première Guerre mondiale, Lens essaye de faire une équipe. Mais il se fait piquer ses meilleurs joueurs, par des villages qui ont des collèges et des lycées. On en est aux balbutiements du football, et la légende veut que les dirigeants fassent signer les gamins qui jouent sur la place Verte dans le centre de Lens. Au lieu qu’ils aillent signer une licence au javelot, le premier recruteur du Racing leur paye un verre au bistrot. À l’époque, tu concluais un transfert avec une bière. Le foot n’était pas grand-chose.Forcément, mais ça dit déjà tout du fait que, quelle que soit l’échelle, il y a toujours eu un intérêt financier ou matériel pour faire venir un joueur. On ne peut pas comparer les transferts du XXIsiècle à ceux du début du XX. Mais quand Marc-Vivien Foé signe d’abord à Auxerre avant d’aller à Lens, il le fait pour une machine à laver et ce n’est pas si loin que ça. Une chose est sûre, il y a toujours eu des négociations. Mais aussi des histoires d’amour, de culot ou de politique. Lens a toujours été très impliqué dans la vie de son territoire, la prédominance des Houillères (les compagnies minières) durant de longues années en est l’exemple.Après la Première Guerre mondiale, Lens réussit à redoubler sa population en passant de 15 000 à 31 000 habitants. Des Belges, des Anglais et des Italiens déboulent pour la reconstruction. Rapidement, ça représente la moitié de l’équipe. Mais dans les années 1930, il y a une première vraie histoire de recrutement étonnante avec Siklo. Il jouait à l’époque à l’Attila Budapest et un peu à l’image des Harlem Globetrotters, son club faisait une tournée en Europe Occidentale pour se faire de l’argent puis repartir en Hongrie. Sauf qu’à l’avant-dernier match amical de leur tournée prévu à Lens, les gars n’ont plus assez d’argent pour repartir. Les dirigeants hongrois disent à ceux de Lens :Lens achète Siklo, un gamin de 19 ans, un petit ailier tout frêle qui restera au Racing de 1934 à 1948. Il sera naturalisé français, puis jouera avec les Bleus à Wembley contre Stanley Matthews. Il se battra sous l’uniforme français, pendant la Seconde Guerre mondiale.On est dans les années 1970, et Valéry Giscard d’Estaing fait basculer les choses. Le maire de Lens, André Delelis, est socialiste et est un farouche opposant à VGE. Après la finale de Coupe de France 1975, le président de la République reçoit pourtant une petite lettre écrite par André Delelis. Quelques mois après, VGE va en Pologne où joue Marx. Il rencontre son dirigeant d’alors, qui avait lui-même vécu dans le bassin minier, et il parvient à faire basculer le transfert de Joachim Marx. À une époque où l’Europe était coupée en deux, c’était quelque chose. Cinquante ans après, Marx, qui n’était pas prédestiné à passer le mur de Berlin, habite à Givenchy-en-Gohelle, a fait toute sa vie dans le bassin minier et est devenu une légende du RC Lens. Ce qu’on oublie souvent dans les transferts, c’est qu'il y a de l’humain et des familles derrière.C’est vrai que sur les premiers transferts que l’on étudie dans le livre, il n’y a plus de témoins. Finalement, quand j’en parle à Greg, il connaît plein d’histoires de transferts d’il y a à peine vingt ans qui n’ont jamais été racontées. En général, sur les transferts, on n’apprend pas les choses immédiatement, mais après coup. Comme peut le dire Gervais Martel, il y a prescription maintenant.C’est vraiment la phrase de Gervais qui m’a marqué. Là, lui comme d’autres pouvaient se confier. Les transferts ne s’arrêtent jamais, et on est surtout dans l’idée du « qui va venir » au lieu de se plonger sur la manière dont ça s’est fait. Ça permet de coller des images fortes sur les procédures, sur le poker menteur que représente un transfert, et c’est à chaque fois une photographie de l’époque. Entre Henri Trannin qui a œuvré pendant 37 ans comme dirigeant, le foot à papa de Gervais Martel et désormais Florent Ghisolfi (directeur sportif de Lens), ce n’est plus la même manière de faire. Les dirigeants doivent se réinventer tout le temps, les transferts sont un jeu d’échec permanent.Sur l’ensemble du truc, avant d’arriver à Lens, quand il est là et quand il repart, c’est Pascal Nouma. C’est le, la rockstar. Derrière, c’est un mec hyper fragile et touchant. L'histoire se déroule en 1998 : Lens est champion de France, les supporters lensois le regardent avec dédain et mépris. Quelques mois avant, il avait montré son cul aux supporters lensois lors d’un match à Strasbourg. Il y avait des banderoles insultantes contre lui, ça allait assez loin, et les dirigeants lensois ont pourtant tenu le coup. Je pense aussi à Marc-Vivien Foé : Lens va le chercher à Yaoundé et est tout près à un moment de l’amener à Manchester United avec Beckham, Giggs ou Keane. Là, on touchait du doigt la perfection.De base, quand Jean-Luc Lamarche, dirigeant lensois, débarque à Yaoundé, Foé avait déjà signé un précontrat à Auxerre. À l’intérieur de ce précontrat, il y a une clause de non-sollicitation pour un autre club français. Gervais va réussir à le faire bifurquer, d’une manière extraordinaire. Je ne vais pas tout raconter, mais il va se servir d’un club belge pour le faire venir à Lens. Guy Roux ne s’en rend pas compte, il l’apprend aux États-Unis alors qu’il commente un match du Cameroun à la Coupe du monde en 1994. Quand on connaît derrière l’histoire de Marc-Vivien Foé qui est devenu une icône malgré l’issue tragique, c’est assez fou. Son destin a basculé sur un coup de culot inavouable, à l’époque. Mais il ne faut pas croire qu’il y a 50 ans, tous les coups n’étaient pas permis. Quand on voulait un joueur, on faisait tout pour l’avoir.Ce qui est bien avec Lens, c’est que c'est un club qui a fait le yo-yo : avant-dernier de Ligue 2, puis champion de France et demi-finaliste de la Coupe UEFA. En 30 ans, le supporter lensois est passé par toutes les émotions. Il s’est vu comme le grand club qui allait recruter les grands et il y a quelques années, les gars voyaient débarquer Fodé Koita. Chaque époque a son histoire.Il y a toujours des histoires folles, un clin d’œil du destin. Un coup de dés, la détermination de faire venir les mecs... Si le foot est devenu pro, c’est parce qu’il y avait de l’amateurisme marron et parce qu'il y avait déjà de l’argent. Mais le titren’est pas usurpé, on ne parle pas que d’argent parce que les transferts ne tournent pas seulement autour de ça. On y raconte les parcours d’une vingtaine de joueurs et pas forcément les chouchous de Bollaert, on joue sur l’émotion.Wooh est de Louvres, en région parisienne. Son éducateur d’alors était supporter lensois, et il amenait des gamins à Bollaert. À 9 ans, Wooh vient jouer un match amical à la Gaillette et il va au stade le soir. Il nous explique qu’il ne se souvient plus du match et du résultat, mais qu’il avait passé 90 minutes à regarder les tribunes. Il a été marqué, et n'a jamais oublié. Une décennie plus tard, quand il doit choisir entre Rennes et Lens, cette histoire lui revient comme un boomerang. Sur Twitter, la communauté lensoise se mobilise : son téléphone explose, avec des centaines de notifications en quelques heures. Avec les réseaux aujourd’hui, les supporters peuvent manifester un emballement.Je pense que le club n’était pas mécontent que le choix à venir avait fuité, les dirigeants de Lens en ont fait une force. Il ne restait plus que Rennes et Lens, ils savaient que les réseaux sociaux pouvaient en partie faire la différence. La notoriété de Wooh sur Twitter prend une claque, il a quelques heures pour prendre sa décision, et ça pèse fortement. C’est une donne qui n’existait pas, avant. Dans les années 1970, Marx ne sait pas à quoi ressemble Bollaert avant de venir en France. Là, en une recherche, tu as tout. En 2002, quand John Utaka débarque, je suis en vacances à l’autre bout du monde. Les réseaux sociaux n’existent pas, et je crois que c’est un Japonais, parce que je n’ai aucune image de lui !Quand Lens fait Clauss, il y a un membre du staff du RC Lens qui bosse dessus depuis des années avec une grosse analyse vidéo. C’est sûrement le seul qui connaît Jonathan Clauss en France, parce qu’il a des outils qui n’existaient pas avant.Heureusement que l’on peut encore se tromper. Il y avait déjà des analyses vidéo il y a cinq ans, quand Lens va chercher Luis Dankler et Álvaro Lemos. Il y a toujours eu des flops, il y en aura toujours. Hormis peut-être les clubs qui sont en modesur les transferts, c’est plus intéressant de suivre ceux aux moyens plus limités qui peuvent se tromper. Depuis un an et demi, Lens ne s’est quasiment pas trompé. Quand les dirigeants font signer Ganago à l’été 2020, les supporters se disent qu’ils ont besoin d’un vrai attaquant. Derrière, il casse tout. Mais il se blesse et depuis, il est moins bon. Mouad Maadri, quand il arrive, c’est l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Le gars est de la région, c’est parfait. Mais au bout de quatre matchs, il se fait péter, et sa carrière se termine quasiment là-dessus. Autre exemple : Wesley Saïd , qui n’a pas joué depuis un an et qui paraît désormais indispensable au Racing. Cette part d’aléatoire est toujours là, c’est le foot !