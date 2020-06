À l'époque, le père de Terry voulait qu'il signe à Manchester United

1

Le papa (trop) poule.John Terry et Chelsea, une histoire d'amour qui aurait pu ne jamais voir le jour. La raison : le père du défenseur anglais ne voulait à l'époque pas qu'il foule la pelouse de Stamford Bridge, mais plutôt celle d'Old Trafford. À l'époque, le joueur de 14 ans qui faisait ses gammes au centre de formation de West Ham avait l'embarras du choix., révèle ce mardi le capitaine emblématique desdans le podcast Footballer’s Guide to Football Et pourtant, son père était farouchement opposé à cette idée. Alors qu'il était sur le point de rejoindre le club londonien, il lui avait d'ailleurs proposé un tout autre plan :Mais le défenseur anglais avait déjà son caractère bien trempé."Je vais à 100% signer ici, et même si tu ne viens pas, je le ferai quand même.", retrace l'entraîneur adjoint d'Aston Villa.Dix-neuf saisons et 717 apparitions plus tard, on peut dire qu'il a fait le bon choix.