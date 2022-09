À l'entraînement, Luis Enrique parle à ses joueurs par talkie-walkie

?? Teles, periódicos, viral en redes sociales... ? ¿Aún no has visto el vídeo del que todo el mundo habla?? Así es el walkie que utiliza @LUISENRIQUE21 para comunicarse con los jugadores en pleno entrenamiento.? ¡¡ESTAMOS A LA ÚLTIMA!! #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/4ex46HNu89 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 21, 2022

La technologie et l’Espagne font bon ménage Alors que laaffronte la Suisse ce samedi à Saragosse, son staff a décidé d’introduire une innovation à l'entrainement, en préparation de cette rencontre de Ligue des nations. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux, on voit la bande de Sergio Busquets munie de petites enceintes, installés sur le dos de chaque joueur et reliées à un talkie-walkie dans lequel le sélectionneur Luis Enrique palabre allègrement.Ces haut-parleurs permettent à Enrique et ses adjoints de donner des consignes à leurs poulains, chose difficile à voix haute dans le brouhaha d'une séance d'entraînement. Avec ça, l'ancien tacticien du Barça peut transmettre ses analyses et directives de manière plus concise, tout en s'éloignant de la pelouse et ainsi avoir une vision plus aérée sur le jeu. Il fallait y penser.La clé pour gagner la Coupe du monde ?