À l’aveuglette

Juchés derrière le petit banc du coach, une poignée de fans n’a jamais les yeux rivés sur le match. Et pour cause : ils sont malvoyants. De quoi actionner leurs autres sens pour suivre leurs idoles à leur manière.

Collier, hot-dog et buteur maison

Commentateurs à passion

La balle et la blonde

Par Émilien Hofman

» La voix est assez nerveuse, mais sincère. Deux commentateurs se lancent dans une préface dont ils semblent avoir l’habitude : celle des matchs d’ Anderlecht . Pourtant, les 22 acteurs se trouvent à quelques mètres des supporters à qui l’info est destinée. Mais contrairement aux milliers d’autres fans présents au Parc Astrid, Eric et ses comparses sont malvoyants. «» , explique cet employé de la SNCB (équivalent belge de la SNCF). «» Depuis quelques années, au même titre notamment que le Standard ou Charleroi en Wallonie, le Sporting d’ Anderlecht propose à ses supporters malvoyants d’assister aux matchs avec l’aide de l’audiodescription. «"T’as vu ? Un aveugle au stade !", relate Eric.: "Ah, c’est bien !" »Ce fameux casque se présente sous la forme d’un demi-cercle que l’on porte tel un collier. «» , conseille Eric qui se déplace de la buvette à sa place grâce à l’épaule de son ami Alain . «» À quelques mètres seulement de la banquette des Anderlechtois – d’où les conversations des remplaçants sont pratiquement perceptibles –, les malvoyants sont idéalement situés. Mais comment apprécier réellement un match de football sans l’aide des yeux ? «» , témoigne Eric. «Pour Stéphane, aveugle de naissance, venir au stade est bien plus captivant qu’écouter le match à la radio où, de son propre aveu, les interruptions publicitaires lui font rater pas mal de buts. Régulièrement présent au stade, il apprécie l’atmosphère qui s’en dégage. «» Pour les malvoyants, le terrain est en effet quadrillé en quatre zones A, B, C et D de sorte que le supporter se représente plus facilement les différentes parties de jeu quand elles se succèdent. «» , rigole Stéphane.L’approche des commentateurs est cependant différente de celles des journalistes à certains moments-clés : après chaque occasion commentée selon les lois du direct, ils prennent ainsi le temps de réexpliquer tout ce qui s’est passé en détails. «» , débute Stéphane, bientôt complété par Eric. «: "Ah ça va, Eric crie !"» Et quand les Mauve et Blanc font trembler les filets, même s’il n’a pas vu grand-chose, Eric se lève, les poings serrés vers le ciel, en silence. Il sourit. Au fur et à mesure que le match avance, les commentateurs deviennent de plus en plus supporters, le « Anderlecht » fait place au « On » et certaines marques d’impatience se font ressentir en cas d’action loupée. «» , réagit Stéphane. «Privés de l’élément le plus sollicité pour un match de foot, les malvoyants ont une totale confiance en ce que leur disent les commentateurs. Pour se faire une idée de la tactique et la stratégie, ils s’intéressent également beaucoup aux analyses d’après-match des entraîneurs. N’ayant jamais vu un match se dérouler, Stéphane ne peut pas se représenter certains aspects du jeu. «» De son côté, Eric souligne un autre élément important pour suivre une rencontre en audiodescription : se vider la tête. «» Dans ces cas-là, certains commentateurs n’hésitent pas à faire des petites remarques sur ce qui se passe en dehors du terrain. «"Hé les gars, vous avez vu la belle blonde là-bas ?" » , pouffe Eric.