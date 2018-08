À l'aise comme Buffon

Pour le premier match de Ligue 1 de sa carrière, Gianluigi Buffon s'est offert un joli clean sheet en ayant même droit à quelques tirs cadrés, ainsi qu'à l'aide de son poteau.

Buona la prima!À really good start tonight!Un très bon début!#PSGSMC pic.twitter.com/axgTvkS1NE — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 12 août 2018

Par Alexandre Doskov, au Parc des Princes

On se doutait bien que ce n'était pas forcément lors d'un match contre Caen qu'il allait être le plus sollicité, ni le plus décisif. Et qu'il faudrait attendre un autre soir pour voir s'il en a encore assez sous le capot pour répondre aux exigences d'un club comme le Paris Saint-Germain. Mais Gianluigi Buffon est quand même arrivé sur la pelouse du Parc en sachant qu'il serait plus scruté que les autres, comme le sont toutes les grosses recrues du PSG au moment de la reprise. Évidemment, le beau gosse n'a montré aucun signe d'affolement et a réglé les formalités d'avant-match sans sourciller : le grand sourire au moment d'entrer sur le terrain, les poignées de main fermes aux adversaires avant le début des hostilités, et les grosses tapes dans les gants pour se donner du courage et applaudir le virage Boulogne au moment de prendre place entre ses poteaux. Emballez, c'est pesé.La suite s'est déroulée après le coup d'envoi, quand à 40 ans et 6 mois, le champion du monde 2006 a joué les premières minutes de son existence en Ligue 1. L'applaudimètre a connu une première montée de fièvre dès la 6minute, quand Gigi a négocié son premier ballon au pied, alors que le premier Caennais se trouvait à une cinquantaine de mètres de lui. De la pure politesse. Mais c'est important, la politesse. Et ça, Buffon le sait bien. Alors pendant 90 minutes, il s'est évertué à faire des pouces en l'air à ses défenseurs à chaque passe en retrait, voire à leur mettre une petite tape amicale sur l'épaule. Serein. Amical. Et surtout chez lui.Mais l'ancien capitaine de la Juve ne s'est pas contenté de faire des courbettes pour se mettre dans la poche son nouveau public et faire copain-copain avec ses défenseurs. Car même si les Caennais rentrent en Normandie avec trois buts dans la colonne des buts encaissés et zéro dans celles des pions marqués, ils se sont permis quelques folies devant et ont forcé le gardien parisien à renifler le gazon du Parc deux ou trois fois. Sur une frappe puissante et à la trajectoire trompeuse de Tchokounté en milieu de première mi-temps, pour commencer. Un arrêt réussi sur lequel Buffon a pris soin de balayer le ballon loin sur le côté pour ne pas offrir de deuxième chance aux attaquants du Stade Malherbe. À la fin de cette même première période, Djiku envoie l'Italien au sol, juste avant que Thiago Silva ne le force à plonger puissamment sur la gauche pour repousser une tête qui aurait été magnifique si elle n'était pas contre son propre camp.Mais si un homme peut réellement se mordre les doigts ce soir, c'est bien Stef Peeters , le Belge gaucher qui a catapulté son coup franc sur le poteau droit du PSG à la 52minute. Non seulement le but aurait permis à Caen de faire passer le score à 2-1, et donc de revenir dans le match. Mais en plus, Peeters serait entré dans le club des types qui ont collé une lucarne à Buffon. Et ce n'est pas tous les jours qu'on peut s'asseoir à côté de Cristiano Ronaldo . Passé ce petit frisson, le quadra a terminé sa soirée en saluant le public parisien bras dessus-bras dessous avec Timothy Weah (alors qu'il affrontait le père il y a 20 ans) et en postant un message en trois langues sur Twitter : «. En effet.