L'Inter tombe face à Empoli

Inter (3-5-2) : Onana - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian (Džeko, 71e), Barella (Asllani, 71e), Çalhanoğlu, Mkhitaryan (Lukaku, 77e), Dimarco (Gosens, 71e) - Correa (Bellanova, 46e), Martínez. Simone Inzaghi.



Empoli (4-3-3) : Vicario - Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi - Akpa Akpro (Haas, 46e), Henderson (Fazzini, 74e), Bandinelli - Cambiaghi (Baldanzi, 64e), Bajrami (Satriano, 74e), Caputo (Walukiewicz, 90e). Entraîneur : Paolo Zanetti.

Pas de doute, Škriniar a tout ce qu'il faut pour remplacer Ramos à Paris.En contrôle mais réduit à dix juste avant la pause, l'Inter s'incline face à Empoli ce lundi soir (0-1). Au cours d'un premier acte rythmé et plaisant, les Milanais contrôlent la gonfle mais laissent les plus belles occasions auxet à Caputo. Avec un peu plus de justesse, le joueur prêté par la Sampdoria aurait même pu ouvrir le score. En face, les hommes d'Inzaghi multiplient les incursions dans la surface de Vicario mais buttent sur le portier italien, toujours aussi impeccable, ou tombent sur un pied toscan qui traîne. Finalement, l'action la plus marquante de ces 45 premières minutes est l'oeuvre de Škriniar. Déjà averti, le Slovaque laisse traîner ses crampons sur le crâne de Caputo et file à la douche avant ses potes (40).Au retour des vestiaires, les Toscans continuent sur leur lancée et font réguliérement chauffer les gants du portier de l'Inter. A peine entré en jeu, le jeune Baldanzi, dix-neuf piges, y va lui aussi de sa tentative à l'entrée de la surface et profite d'une boulette d'Onana pour placer les siens devant. Dans les cordes, les Milanais se projettent en nombre dans le camp adverse pour tenter de revenir. Servi par Çalhanoğlu, Džeko n'accroche pas le cadre sur une reprise dans la surface (75) avant que De Vrij ne trouve la barre sur corner (77). Passé ce coup de chaud, Empoli ne tremble plus et décroche son deuxième succès contre les, dix-sept ans après le premier.En revanche, mauvaise opération pour l'Inter qui boucle la phase aller avec treize points de retard sur Naples et reste coincé derrière l'AC Milan, en déplacement sur la pelouse de la Lazio ce mardi.