À Dardilly, le bilan mitigé du Mondial

Avec Limonest, Oullins et Décines, Dardilly faisait partie des quatre villes de la métropole lyonnaise à recevoir les demi-finalistes du Mondial. Si la mairie se félicite du passage des Suédoises, le club local, lui, tire la tronche. Reportage sur place.

L’attrait des infrastructures

255 licenciés et deux places pour la demi-finale

« C’était une chance, on n’en a pas profité »

Par Léo Ruiz, à Dardilly

Pour être tranquilles et se mettre au frais, ils mènent vers la petite salle de réunion du club, de l’autre côté du terrain. Dehors, le soleil cogne, la buvette tourne doucement, et les jeunes de l’AS Dardilly terminent leur dernier entraînement de la saison sur le stade municipal Moulin Carron. Pour Cécile Bulin, la présidente, Jean-Philippe Clouzet, le « directeur technique » , et son fils Cédric, « responsable de la formation » , le plus dur commence : préparer la saison prochaine. Celle-ci a été difficile, entre la relégation en D4 de l’équipe senior, l’entente qui n’a pas bien fonctionné avec le FC Limonest pour l’équipe féminine et les bouleversements liés à la réception de la sélection suédoise sur le complexe sportif de la Brocardière, le deuxième terrain du club. «, reconnaît Cécile, au club depuis toute petite et secrétaire pendant 10 ans avant d’être élue présidente en juin 2018.Située à une vingtaine de minutes au nord-ouest de Lyon, le long de l’autoroute pour Paris et Bordeaux, Dardilly fait partie de cette banlieue lyonnaise plutôt favorisée, où siègent de nombreuses entreprises. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour le club de foot local. Côté positif : des bonnes infrastructures, avec un terrain en herbe, un synthétique, un grand gymnase où jouent les basketteuses de l’OL. Côté négatif : le ballon rond n’est pas toujours la priorité des habitants, qui préfèrent inscrire leurs enfants au tennis, au badminton, «» .Après dix ans au Monts d’Or Anse (MDA), qui vient de recruter Cris, le « policier » brésilien, au poste d’entraîneur en N2, Jean-Philippe est arrivé à l’ASD il y a un an pour essayer d’offrir un nouveau départ au club. Il enchaîne les coups de fil pour trouver des joueurs et des sponsors, qu’il essaye de convaincre en leur montrant la qualité des infrastructures. C’est aussi là-dessus que s’est appuyé Antoine Locoge, responsable du service des sports à la mairie de Dardilly, pour devenir ville hôte d’un demi-finaliste du Mondial féminin. «, dit-il.» Limonest, Oullins et Décines furent les trois autres élus.À la mairie, on raconte la belle histoire : l’expérience réussie de l’accueil d’un événement international, les travaux engagés avec l’aide de la FIFA pour «» , la sympathie de la délégation suédoise, des hôtels remplis et une image positive pour la ville. Au club, le bilan n’est pas franchement le même. «, peste la présidente.Une mise à l’écart que les dirigeants auraient mieux vécue si les jeunes du club avaient profité de la présence chez eux des vice-championnes olympiques suédoises. «, précise Cécile Bulin.Agacée, la présidente a encore l’impression de s’être fait avoir sur la définition du mot partenariat. «» Elle a donc mis fin à l’entente entre les deux clubs, et Jean-Philippe Clouzet sonde son entourage pour maintenir une équipe féminine à l’AS Dardilly à la rentrée. Ce qui est loin d’être gagné pour l’instant. «» , regrette le directeur technique, un maillot de l’équipe de France sur le dos.Antoine Locoge dit comprendre leur frustration, mais il souhaite voir le positif à long terme. «, assure-t-il.» Qui profiteront dans un premier temps aux féminines de Limonest, invitées par la mairie à rester sur le site de la Brocardière la saison prochaine. «, complète-il,