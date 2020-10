À Crotone, la Juve déçoit

Crotone (3-5-2) : Cordaz - Magallán, Marrone, Luperto (Golemić, 83e) - Pereira (Rispoli, 74e), Molina (Petriccione, 87e), Cigarini, Vulić (Siligardi, 74e), Reca - Messias, Simy. Entraîneur : Giovanni Stroppa.



Juventus (3-4-2-1) : Buffon - Danilo, Bonucci, Demiral - Chiesa, Bentancur, Arthur (Rabiot, 70e), Frabotta - Kulusevski (Bernardeschi, 69e), Portanova (Cuadrado, 56e) - Morata. Entraîneur : Andrea Pirlo.

FL

Sans Cristiano Ronaldo, la Juve ne ramène qu'un point de son déplacement à Crotone.Et le pire, c'est qu'elle ne méritait pas mieux. Simy a donné l'avantage au promu en début de match, convertissant un penalty provoqué par Arkadiusz Reca devant Leonardo Bonucci. Dix minutes plus tard, Álvaro Morata a égalisé en s'arrachant pour couper un centre de Federico Chiesa au terme d'une contre-attaque. 1-1, à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Luca Cigarini a manqué une occasion en or de donner l'avantage à Crotone.Un peu plus tard, l'ancien Florentin est arrivé en retard... La sanction est lourde : carton rouge pour Chiesa, qui faisait ses grands débuts sous le maillot. Paradoxalement, la Juve a obtenu ses meilleures occasions à dix contre onze. Morata a trouvé le poteau de la tête, puis l'Espagnol a célébré son doublé. Avant de voir son but annulé par l'arbitre, la VAR ayant révélé un hors-jeu de quelques centimètres. Le score ne bougera plus : 1-1, score final.Sûr que les supporters de Liverpool compatissent avec ceux de la Juve, pour le but refusé.